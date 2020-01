Prometió mostrarle unos cachorritos y la mantuvo secuestrada por 11 años. ¿Cómo logró Michelle Knight reponerse en libertad? Michelle Knight habla sobre su secuestro y cómo ha superado el haber estado 11 años bajo el control del llamado Monstruo de Cleveland, Ariel Castro. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La fortaleza de Michelle Knight es innegable. Tras haber sido secuestrada, abusada y retenida contra su voluntad por 11 años, esta mujer de Ohio asegura que su pasado no la define y que sí es posible superar obstáculos que se interponen en el camino así como no dejar que la “oscuridad controle la luz de tu vida”. En una entrevista con ABC News, Knight recordó un día normal convertido en pesadilla en el cual aceptó un aventón de un conocido de su padre, Ariel Castro, quien le ofreció enseñarle unos cachorritos de su hija que estarían en su casa. La mujer que en ese momento tenía 27 años fue tomada por la fuerza por Castro —también conocido como el Monstruo de Cleveland— quien abusó sexualmente de ella, la torturó, la golpeó y hasta le provocó varios abortos mientras estaba secuestrada en su casa en Cleveland, Ohio. “Él me dijo: ‘No vas a irte por mucho tiempo’”, recordó Knight de esos primeros días de su secuestro, que tuvo lugar en el 2002 después de que salió de la casa de una prima. “Y luego comienza a desnudarse. Me dejé caer al suelo rogándole que me dejara ir. Rogándole, diciendo: ‘Necesito llegar a mi hijo. Esto no puede suceder'”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Knight no recobraría su libertad hasta mayo del 2013, cuando fue rescatada de la casa de Castro junto a otras dos jóvenes: Amanda Berry y Gina DeJesus, ambas secuestradas cuando tenían 16 y 14 años, respectivamente. Hoy, Knight —también conocida como Lily Rose Lee— está casada y ha encontrado su pasión: ayudar a otros a superar traumas. Sus dos libros están entre los más leídos en Estados Unidos —han formado parte de la lista de best-sellers del New York Times— y cuentan lo que sucedió en su tiempo en cautiverio y su proceso de sanación y búsqueda de felicidad. Advertisement

Prometió mostrarle unos cachorritos y la mantuvo secuestrada por 11 años. ¿Cómo logró Michelle Knight reponerse en libertad?

