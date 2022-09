Expolicía Michael Valva acusado de la muerte de su hijo de 8 años podría enfrentar cadena perpetua El expolicía de Nueva York Michael Valva enfrenta cargos por la muerte de su hijo Thomas, de 8 años. Si es encontrado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se han vivido momentos de tensión en el juicio de Michael Valva, un expolicía de NYPD acusado del asesinato de su hijo autista Thomas, de 8 años. El niño murió congelado en el 2020 y la fiscalía acusa a su padre y a la madrastra del niño, de abusarlo durante años, reporta el diario New York Post. Thomas Valva y su hermano Anthony, de 10 años, tenían moretones, pasaron hambre y fueron obligados a dormir en el piso del garage de la casa de su padre en Nueva York, dijo la fiscal Laura Newcombe al jurado, reporta Newsday. Michael Valva y la madrastra de los niños, Angela Polina, han sido acusados de abusar de los menores. "Los voy a golpear hasta que sangren. Es lo único que funciona", supuestamente dijo Michael Valva sobre sus hijos en un mensaje de texto a su prometida, Angela Polina. Los dos hermanos tenían necesidades especiales y según sus maestros, llegaban a la escuela con ropa sucia y buscaban alimentos en la basura para comer, porque en su casa pasaban hambre. "Los observaron en la escuela literalmente comiendo migajas del piso", dijo Newcombe en la corte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Valva and Angela Pollina Suffolk County Supreme Court Michael Valva y Angela Pollina, Suffolk County Supreme Court, Riverhead, New York, Sept. 12, 2022 | Credit: James Carbone/Newsday RM via Getty Images Valva, de 43 años, dijo durante una llamada al 911 en enero del 2020 que su hijo se había caído y se había golpeado la cabeza. Según la fiscalía, el niño fue obligado a pasar la noche encerrado en un garage sin calefacción en la casa de su padre. El niño murió de hipotermia extrema tras pasar 16 horas en el garage con su hermano. Según la fiscalía, el expolicía abusó a sus hijos durante años antes de la trágica muerte de su hijo menor. Justyna Zubko-Valva Justyna Zubko-Valva enseña la foto de su hijo Thomas Valva, Riverhead, New York, Feb. 6, 2020 | Credit: Cecilia Dowd/Newsday via Getty Images Valva y Polina ambos enfrentan cargos de asesinato en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. Según la fiscalía, desde que la pareja se mudó a su casa en el 2017, junto a las tres hijas de Polina, comenzar a maltratar a los hijos de Michael Valva. El expolicía podría pasar el resto de su vida en prisión si es encontrado culpable y se espera que hable durante su juicio, y cuente su version de los hechos al jurado. Justyna Zubko, la madre de Thomas y Anthony, estuvo presente en el juicio, y rompió en llanto al mostrar una foto de su hijo fallecido. Tras divorciarse del expolicía, la madre intentó durante años que le dieran a ella la custodia de sus hijos, acusando a su exesposo de abuso. La mujer ahora tiene la custodia de Anthony y de su hijo menor Andrew, de 6 años.

