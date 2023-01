Padre que mató a su familia había sido acusado de abuso por su hija antes de la tragedia La hija adolescente de Michael Haight —un hombre acusado de matar a su esposa y sus hijos y luego suicidarse— había confesado a la policía que los abusos de su padre comenzaron en el 2017. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un padre en Utah que mató a su esposa y sus hijos antes de suicidarse había sido acusado por su hija mayor de abuso. Macie, la hija mayor de Michael Haight, había denunciado a la policía los abusos de su padre, que según ella comenzaron en el 2017, reporta PEOPLE. El padre estaba siendo investigado por las autoridades por abuso infantil antes de cometer los asesinatos. La primogénita de Haight, Macie, quien tenía 14 años en aquel entonces, dijo a la policía en el 2020 que su padre la había agredido múltiples veces, reporta Fox 13. Macie supuestamente dijo que tenía mucho miedo de que su padre la matara. La joven lo acusó de intentar ahorcarla varias veces. Al hablar con la policía en el 2022, Haight negó estas acusaciones de su hija, diciendo que la chica era "bocona" y que había molestado con ella. Haight supuestamente también admitió a la policía que había confiscado el celular y iPad de su esposa Tausha para monitorear sus mensajes de texto. Tausha Haights no denunció a su esposo por estos incidentes violentos, reporta The Associated Press. La policía de Enoch dijo que la investigación en el 2020 no les permitía poder tomar acción legal en contra de Haight en aquel entonces por falta de evidencia, asegurando que toman en serio cada reporte de "abuso infantil y violencia doméstica". El 4 de enero del 2023 la policía descubrió los cadáveres de cinco niños y tres adultos que habían muerto por heridas de bala dentro de su casa en Enoch City. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Haight , wife Tausha, their kids and her mother, Gail Earl Credit: GOFUNDME Según los investigadores, Michael Haight, de 42 años, mató a su esposa Tausha, de 40, a su suegra Gail Earl, y a sus cinco hijos: tres niñas y dos niños, entre las edades de 4 y 17. Luego Michael se suicidó con la misma arma de fuego, dijo el oficial Rob Dotson de Enoch city durante una conferencia de prensa. Dos semanas antes del tiroteo, Tausha le había pedido el divorcio. Un obituario de Michael Haight lo describe como un hombre dedicado a su familia, que iba a la iglesia, que iba a conciertos en las escuelas de sus hijos y que era coach de los equipos de deportes de sus hijos, sin mencionar la violenta forma en que murió su familia. Otro obituario de su esposa Tausha la describe como "una madre increíble que constantemente lo sacrificaba todo por sus hijos". Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para los gastos fúnebres de Tausha, su madre y sus hijos. Si estás experimentando violencia doméstica, llama a la Línea Nacional en Contra de la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible a todas horas y se habla español.

