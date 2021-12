West Side Story regresa a Broadway con polémica incluida, ¿qué está pasando? La presencia de un bailarín en la obra acusado de compartir fotos íntimas de mujeres sin su consentimiento ha empañado el estreno de la nueva versión del clásico de Leornard Bersntein. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El regreso del legendario musical West Side Story a los teatros de Nueva York se ha visto empañada por el malestar generado por la presencia en su reparto de un bailarín presuntamente implicado en un escándalo sexual. Amar Ramasar, de 38 años y quien interpreta uno de los principales papeles de la obra, ha sido acusado de denigrar a mujeres al compartir fotografías íntimas sin el consentimiento de las implicadas. “Ramasar fue uno de los hombres en el centro del mayor escándalo #MeToo del [mundo del] ballet, pero a pesar de ello fue elegido para el papel de Bernardo” menos de dos años después”, denuncian en un comunicado los organizadores de la protesta a favor de la salida del bailarín de la producción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el pasado enero, manifestantes se están dando cita frente al Broadway Theatre para expresar su disgusto. protesters-outside-broadway-theatre-credit_-change.org_.jpg Según el diario digital Deadline, Ramasar fue despedido en el 2018 junto a otros dos compañeros por supuestamente haber compartido fotos sexuales de entonces novia, Alexa Maxwel, con su amigo Chase Finlay, quien a su vez le envió también fotos de su novia, Alexandra Waterbury. Maxwell explicó en Instagram que estaba al tanto de que la foto había sido compartida y que la pareja estaban “construyendo una relación amorosa y feliz”. “El incidente fue un asunto personal entre Amar y yo, y estoy de acuerdo con lo que sucedió”, agregó. Ramasar fue readmitido luego de un arbitraje sindical y continúa siendo miembro de la compañía de ballet. Además de las protestas, se creó una petición en el sitio en línea Change.org donde también se recolectan firmas para forzar la salida de Ramasar de la producción. Actualmente tienen casi 50,000 nombres. La nueva versión de West Side Story está dirigida por el belga Ivo Van Hove y corografiada por Anne Teresa De Keersmaeker, quienes buscan darle un giro moderno al musical que Leornard Bersntein estrenó en los años cincuenta y en le que se adapta al Nueva York de esa época la historia de Romeo y Julieta.

