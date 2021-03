Close

Mujer muere al tratar de salvar a un perrito Jacqueline Watss, la mujer que fue hallada muerta en un banco de arena en el río Ftatrock en Columbus, Indiana el sábado pasado no fue víctima de homicidio. Por Redacción People en Español Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía de la ciudad de Indianápolis cree que Jacqueline Watss, la mujer que fue hallada muerta en un banco de arena en el río Ftatrock en Columbus, Indiana el sábado pasado no fue víctima de homicidio. Según el argumento de las autoridades, varios testigos vieron a la joven de 33 años persiguiendo a un pequeño perro blanco que llevaba un suéter cerca del río. “Todavía hay preguntas que estamos trabajando para responder”, dijo Matt Harris, teniente de la policía. El canino fue identificado como un perro de la localidad que es llamado Ringo, quien se perdió el fin de semana y fue encontrado muerto a las orillas del mismo río. “Jackie vio belleza en todo el mundo”, dijo la familia Watts en un comunicado leído en la conferencia de prensa. “Ella vivió y amó con gran humildad.” Watts fue reportada como desaparecida el viernes por la noche. La mujer de 33 años tenía previsto viajar con su esposo a Washington, D.C., más tarde esa noche.

