Jeff Bezos, dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo, fue criado por un papá inmigrante cubano Jeff Bezos, el dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo, tiene una crianza latina porque su padre Miguel Bezos, es un inmigrante cubano. La historia Por Lissy De La Rosa Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jeff Bezos, el dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo, tiene una crianza latina. Bezos, –quien alcanzó una fortuna de $150,000 millones de dólares el pasado lunes convirtiéndose en el hombre más rico en la historia moderna según informes de Bloomberg,– reveló en una entrevista al editor del Business Insider que su padre Miguel “Mike” Bezos es un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos a los 16 años a un campo de refugiados en los Everglades. Miami Herald indica que tras ganar una beca para estudiar en la Universidad de New Mexico, el padre de Jeff conoce en Albuquerque a la madre del hoy dueño de Amazon. La BBC reporta que cuando Jeff era un bebé de 17 meses de edad, su madre se casa entonces con Miguel Bezos, de quien toma su apellido. La pareja se mudó a Houston, donde Mike trabajaría como ingeniero para la industria Exxon. Image zoom Jon Kopaloff/WireImage Jeff, de 56 años, expresa que el amor de su familia, es una de las claves de su éxito. El empresario reveló a Business Insider que amor que le dieron su padre, su madre y sus abuelos fue vital para que él pudiera tomar el riesgo de lanzarse a crear la compañía. Además, del apoyo incondicional de su esposa, al escritora MacKenzie Bezos. “Ellos son tan amorosos y me apoyan. Cuando tú tienes gente amorosa y que te apoya en tu vida como MacKenzie, mis padres, mi abuelo y mi abuela, terminas siendo capaz de tomar riesgos. Porque pienso que es una de esas cosas, que tú sabes, tú como que sabes que hay alguien que te apoya. Y si tu piensas en eso lógicamente, es una cosa emocional”, expresó Jeff. Bezos compartió el día de los padres unas fotos en sus redes donde volvió a expresar admiración por su padre, quien llegó al país sin hablar inglés. “Mi papá vino de Cuba solo sin saber hablar inglés cuando solo tenía 16 años, y ha podido lograr mucho desde ese momento. ¡Gracias por todo el amor y el corazón, papá!”, dijo el billonario. Por su parte, Mike Bezos dijo en una entrevista que reproduce el Miami Herald que de pequeños se hablaba inglés en su casa. Pero, posteriomente, se empezó a hablar español para que cuando se reunieran con toda su familia cubana pudieran entenderse.

