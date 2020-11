Close

Padre tiró a su bebé de 1 año por un acantilado y apuñaló a su esposa embarazada Un padre tiró a su bebé de 1 año por un acantilado y apuñaló a su esposa, que tenía seis meses de embarazo. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre en California ha sido acusado de apuñalar a su esposa embarazada y luego tirar a su hija de 1 año por un acantilado. Adam Slater, de 49 años, un residente de Palm Desert, está siendo investigado por homicidio por las autoridades del condado de Riverside County y pronto será arrestado, según un comunicado de la oficina del alguacil. El miércoles pasado, Slater se encontró con una mujer en un estacionamiento. La mujer no ha sido identificada por la policía, según informa People, pero la estación local de noticias News Channel 3 reportó que se trata de la esposa de Slater, Ashley Grome, de 23 años. Ashley fue encontrada esa mañana hacia las 8:30 a.m. en el estacionamiento de la iglesia Indian Wells con varias heridas tras ser apuñalada, según reportes. La joven madre fue llevada a un hospital cercano donde se espera que se recupere, añadió la oficina del alguacil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: GOFUNDME Una media hora más tarde, sobre las 9 a.m., la patrulla de carreteras de California recibió una llamada sobre un choque a unas 15 millas de distancia de esa iglesia, en la autopista 74 en Santa Rosa, por las montañas de San Jacinto. La descripción del vehículo, que se había volteado, concordaba con la del auto del sospechoso. Varios testigos trataron de ayudar a las víctimas del choque, pero el chofer del carro supuestamente corrió al otro lado del carro y apuñaló a un testigo que estaba tratando de sacar a una bebé del carro accidentado. Slater agarró entonces a la niña de 1 año, su hija Madalyn, y la tiró por un acantilado, según varios testigos y el comunicado de la oficina del alguacil. Image zoom A continuación el hombre huyó caminando por la montaña. Cuando llegó la policía arrestaron a Slater después de seguirlo a pie. También encontraron a la niña, que fue pronunciada muerta en la escena. Slater fue llevado a un hospital donde se está recuperando de las heridas del choque y "será arrestado y enfrentará cargos de asesinato" tras ser dado de alta. No se sabe si Slater ya tiene un abogado que lo represente. El tío de Ashley, Chris Grome, declaró a News Channel 3 que todo lo ocurrido es muy "doloroso". Chris añadió que su sobrina logró salvarse de Slater, quien se puso agresivo con ella y "trató de apuñalarla varias veces en el estómago y el cuello. Ella batalló con él y trató de protegerse". Image zoom Adam Slater | Credit: RIVERSIDE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT El tío de la joven madre dijo que Slater había entrado en pánico y se había ido en el auto con su hija de 1 año, a quien luego mató. Ashley —quien tiene seis meses de embarazo— creó una página de GoFundMe para ayudarla a pagar por los servicios fúnebres de su hija, Madalyn. "Mi hija era el amor de mi vida y ella lo era todo y más para mí", expresó la madre en esa página. "Todo lo que hice y todo lo que haré por el resto de mi vida será por ella. Era bella y tenía una sonrisa contagiosa. Aun después de un mal día, ella siempre me alegraba. Ella fue arrancada de este mundo demasiado pronto". El caso sigue bajo investigación. Cualquier persona que tenga información, por favor llame al investigador Muñoz de la Unidad Central de Homicidio al 951-955-2777.

