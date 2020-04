México dejará de hacer la cerveza Corona ¿Es culpa del coronavirus? Esta es la razón que ha llevado a las cervecerías de Grupo Modelo a dejar de producir la popular bebida alcohólica. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pandemia del coronavirus ha barrido con todo: desde las miles de muertes que ha causado alrededor del mundo, hasta el demoledor efecto que ha tenido en la economía global y las finanzas de todos. Curiosamente, gracias al nombre del virus la crisis también parece haber afectado al prestigio de la cerveza mexicana Corona, pues según estudios revelados a principios de marzo encuestas indicaban habría sufrido un impacto negativo por la pandemia. Para colmo de males, este jueves Grupo Modelo -la casa cervecera que produce dicha bebida alcohólica- anunció que dejarán de fabricar las icónicas cervezas doradas. Pero no se asusten: la causa nos seria el coronavirus. El alto se debe a que las autoridades gubernamentales en México han girado instrucciones de que toda aquella empresa o negocio que no sea "esencial" cese sus actividades comerciales en la medida de lo posible para evitar la propagación de COVID-19 en México. Las noticias negativas han sido objeto hasta de memes y chistes en redes: Según un reporte de CNBC la empresa anunció que la suspensión de la producción de Corona, Coronita y todas las otras bebidas que producen y que se exportan a más de 180 países cesará a partir de este domingo. Pero ¡no se asusten! La medida es solo temporal y en cuanto la crisis amaine se reanudará la producción de las burbujeantes bebidas. Ojalá todos podamos decir ¡Salud! Advertisement

Close Share options

Close View image México dejará de hacer la cerveza Corona ¿Es culpa del coronavirus?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.