Niño de 12 años usa sus ahorros para fabricar máscaras destinadas al personal médico

Un niño de 12 años tomó la decisión de usar todo el dinero que tenía ahorrado para crear sus propias máscaras de protección y donarlas al personal médico en México. El joven Jorge Martínez García, del estado de Oaxaca, diseña sus creaciones, las imprime en su máquina 3D y con la ayuda de su hermana Gigi ha logrado distribuir un centenar a los centro médicos de su comunidad, reportó CNN. Image zoom Facebook "La impresión tarda 40 minutos, más unos 30 para que esté lista. Se desinfecta y se empaca para entregar", explicó Gigi. "Nos sentimos muy felices, hay gente que está apoyando a mi hermano". Image zoom Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras darse a conocer su labor, los dos jóvenes han recibido donaciones de materiales para la elaboración de los productos. Image zoom Medios y Media/Getty Images Según el diario Oaxaca Universal, la región registra 44 casos confirmados del COVID-19 y 4 muertes relacionadas a la enfermedad. A nivel nacional, México registra más de 5,000 casos positivos y más de 330 muertes, según el ministerio de Salud. El viceministro de salud, Hugo López-Gatell, reconoció que es probable que haya mucho más casos que aún no han sido identificados: "El país podría tener 26,500 casos, y muchos de ellos no muestran síntomas o no son diagnosticados", reveló, según la agencia Reuters. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

