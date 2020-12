Close

Niña mexicana de 12 años fue nominada al Premio de la Paz Infantil Ivana Ortega Serret es una niña de 12 años, cuya labor le ha valido un reconocimiento internacional. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su trabajo y aportes en beneficio de la ecología le han rendido frutos; Ivana Ortega Serret, a sus doce años, fue nominada para recibir el Premio Internacional de la Paz Infantil gracias a su trabajo para rescatar la Presa Madín, ubicada en el Estado de México. RELACIONADO: Conoce a Greta Thunberg, la joven líder ambientalista que lucha por un cambio Image zoom Credit: Faceboook “Entonces cuando vi la presa así, fue un sentimiento desesperado por hacer algo al respecto”, mencionó Ortega a Telemundo Noticias. “Fue gracias a Change, la plataforma en la cual inicié la petición; hizo que llegara a más personas e logró un movimiento en la socialización de quienes viven alrededor de la presa Madín, en la ciudad y en el centro de México para que nos ayudaran con esto. Tanto firmando como donando”. La jovencita de origen mexicano se dio cuenta de lo que ocurría en su entorno al descubrir que dicha instalación estaba siendo afectada drásticamente y, con el tiempo, se convertiría en algo peligroso para población. Por ello, decidió tomar acciones de manera directa. Image zoom Credit: Faceboook “El lirio puede ser una plaga o llegar a purificar”, explicó. “Lo qué pasa en la Presa Madín es que hay descargas de aguas negras; lo cual, hace que salga lirio y se expanda; hasta que la presa se convirtió en un pantano y, por lo tanto, es una plaga”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ivana Ortega compitió por este galardón contra la irlandesa Siena Castellon, de 18 años, y el bangladesí Sadat Rahman, 17 años, quien resultó ganador. Sin embargo, la pequeña se ha convertido en un referente de lucha y entrega, no solo para la comunidad latina, también a nivel mundial por su mensaje para hacer consciencia y tomar acciones sobre el daño al planeta. “Siempre me han gustado mucho los árboles, los animales, la naturaleza en general”, comentó. “Toda la nueva generación tiene que reparar el daño que se ha hecho alguna vez. Con cualquier cosa, con cualquier causa puede ayudar a un gran cambio en el mundo”.

