Cucaracha se cuela a la Gala del Met ¡y el video se hace viral! El insecto fue captado subiendo la alfombra tricolor de la fiesta en honor al diseñador Karl Lagerfeld y por la cual desfilaron Kim Kardashian, Rihanna y otros famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gala del Met 2023 cucaracha Credit: Neilson Barnard/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue Es considerada como "Los Oscar de la Costa Este" y la fiesta más glamurosa del mundo de la moda. En su alfombra roja —que en este 2023 fue más bien tricolor— desfilan las celebridades más importantes del momento, como Kim Kardashian, Rihanna, Salma Hayek o Bad Bunny. Pero vaya sorpresa que se llevaron los presentes en la Gala del Met cuando una cucaracha hizo actor de presencia y sin la codiciada invitación se coló en las escaleras del Metropolitan Museum, sede del glamuroso evento anual' causando conmoción. El momento en que el insecto fue captado pululando confundido por el tapete se ha hecho viral. Todo fue captado por el experimentado fotógrafo Kevin Mazur, de la agencia Getty, quien mientras intentaba captar a las celebridades con sus extravagantes looks avistó a la cucaracha. Luego de captar su imagen para la posteridad, sin más preámbulos la aplastó. Otro ángulo del insecto pululando por la alfombra tricolor: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las redes recibieron las noticias con divertidos memes y bromearon preguntando "¿sólo había una?". Otros, en tono de broma, lamentaron la partida de la ya famosa cucaracha "te nos fuiste demasiado pronto. RIP".

