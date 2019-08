Asesinan a un mesero en París por demorarse en traer el sandwich

Un mesero fue asesinado a tiros en un restaurante a las afueras de París por un cliente impaciente que perdió los estribos por tener que esperar un sándwich.

El cliente, que no ha sido identificado, le disparó al camarero en el hombro con una pistola después de creer que se estaba tardando demasiado en preparar su comida, según varios informa The New York Times.

El equipo de rescate llegó a la escena del crimen e intentaron salvar al joven, pero fue muy tarde. El camarero, de 28 años, murió en la escena.

Image zoom TIPHAINE LE LIBOUX/AFP/Getty Images

El restaurante Mistral, que abrió sus puertas apenas en marzo, se encuentra en el suburbio parisino de Noisy-le-Grand. El suburbio está a menos de 10 millas al este del centro de la ciudad de París.

El sospechoso no ha sido encontrado hasta el momento, informó The New York Times.

Algunos residentes del área atribuyen el ataque a el ala de drogadicción y delincuencia en la zona. Pero otros, incluidos los funcionarios de la ciudad, rechazaron esa noción.

“Las tasas de criminalidad están disminuyendo en nuestra ciudad”, dijo a The Times Sylvain Thézard, jefe de gabinete del alcalde de Noisy-Le-Grand, Brigitte Marsigny. “Este asesinato no es en absoluto el resultado de un problema más profundo. No es más que una triste noticia”.

El asesinato se encuentra bajo investigación, informó la policía local.