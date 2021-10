Así se celebra el Mes de la Herencia Hispana en Facebook "Merecemos celebrarnos todos los días del año", asegura Sonia Sroka, líder de comunicaciones multiculturales y programas de consumo globales al hablar de los festejos por la hispanidad en la plataforma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana, que arrancaron —como cada año— el pasado 15 de septiembre, están por concluir, pero no por ello debemos dejar de celebrar nuestras rica cultura y herencia opina Sonia Sroka, líder de comunicaciones multiculturales y programas de consumo globales de Facebook. "Es un mes, pero nosotros nos merecemos celebrarnos todos los días del año", afirma a People en Español la ejecutiva salvadoreña —quien fuera una de las 25 Mujeres más Poderosas de People en Español de 2019— al hablar sobre los sofisticados proyectos que se realizan en Facebook, Instagram y Messenger Live para mostrar la vibrante cultura hispana al mundo entero. Entre ellos se cuenta El arte de mis raíces, un increíble proyecto en Facebook e Instagram en colaboración con El Museo del Barrio en Nueva York y The Mexican Museum, en San Francisco, CA. par visitar sus galerías por medio de realidad virtual. Una imagen del show Cardi Tries Latin American Food, donde veremos a la rapera probando suerte en la cocina ¡con todo y sus larguísimas uñas!: Cardi Tries Latin American Food Credit: Cortesía: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otra parte, está el show Red Table Talk: The Estefans, con Gloria, Emily y Lili Estefan, que ya está en su segunda temporada; la serie 12 Hours With... en colaboración con Billboard que presenta a artistas de la talla de Maluma, y Cardi Tries Latin American Food disponible en video chat y mucho más. ¡Mira arriba nuestra entrevista con Sonia Sroka y todos los detalle de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana!

