Close

Meredith Corporation lanza su primera skill de Alexa en español 'Mi Afirmación del Día' Meredith Corporation lanzó su primera skill de Alexa en español. Se llama "Mi afirmación del día" y te nutre diariamente de pensamientos positivos y mensajes de amor propio. ¡Los detalles! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para ayudarte a navegar las tensiones y ansiedad que ha traído el 2020, en septiembre, la revista Health lanzó la skill de Alexa My Daily Mindset, con activación de voz, llena de pensamientos saludables y positivos y mensajes de amor propio. Solo tienes que ordenarle: "Alexa, abre My Daily Mindset" a cualquier Amazon Echo —o equipo electrónico con Alexa activado, incluyendo el app en tu teléfono celular— para recibir nuevo contenido motivador a diario. Ahora nuestra audiencia hispana también puede disfrutarlo. Meredith Corporation —junto a Health y People en Español— acaba de lanzar Mi Afirmación del Día, su primera skill de Alexa en español. "Sabemos que la comunidad latina sufre desproporcionadamente de ansiedad y problemas de salud mental, así que ofrecerles esta experiencia bilingüe es algo muy relevante y una manera significativa de abordar el bienestar emocional de esta creciente audiencia", afirmó Peachy-Jean Retizos, manager principal de innovación de Meredith. Promover la inclusividad es uno de los propósitos de Mi Afirmación del Día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Catherine Levene, la presidenta y directora digital de Meredith Digital, revela que Mi Afirmación del Día fue diseñada y construida por un grupo de mujeres multiculturales y ejemplifica "el tipo de productos inclusivos que Meredith está comprometido a producir" para reflejar a sus audiencias que hablan español y expandirlas. Esta skill de voz interactiva es la más reciente adición a la Red de Audio y Voz de Meredith. Monique Manso, la vicepresidenta y directora de People en Español, añadió: "Como compañía que alcanza a una audiencia multicultural de casi 60 millones, Meredith, la empresa matriz de People en Español, está comprometida a servir a este grupo demográfico, presentándoles este producto esencial e inspirador durante una época festiva sin precedentes".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Meredith Corporation lanza su primera skill de Alexa en español 'Mi Afirmación del Día'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.