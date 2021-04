El mensaje que dejó una joven madre de tres hijos antes de su misteriosa desaparición “Si me pasara algo…”. Mira la escalofriante advertencia de Maya Millete antes de desaparecer en el sur de California el pasado enero. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre de tres hijo dejó un preocupante mensaje antes de desaparecer misteriosamente el pasado enero en California, en el que señalaba al posible responsable de si algo malo la pasaba. Maya Millete, quien fue vista por última vez el 7 de enero en Chula Vista, desapareció varios días después de programar una cita con un abogado, informaron medios locales. "Si me pasara algo, sería Larry", advirtió durante una excursión de camping con familiares la semana pasada la mujer de 39 años, en referencia a su esposo Larry Millete, de quien estaba en proceso de divorcio, según Fox News. Maya Millete Image zoom Credit: Facebook "Ella llenó el formulario. Iba a reunirse con un abogado de divorcios", dijo a Fox News Billy Little, abogado de la Cold Case Foundation, que ha estado trabajando con la familia de Maya. "El martes siguiente fue su cita y llenó todo el formulario el día que desapareció", agregó. Fox señala que un testigo anónimo asegura que el esposo de Maya supuestamente sospechaba que ella tenía otra relación amorosa y había considerado pagar $20,000 para que lo asesinaran. "[Larry] sonaba bastante serio" acerca de ordenar el asesinato, dijo el testigo, de acuerdo a la cadena de noticias. Maya Millete Image zoom Credit: Facebook Little sostuvo que visitó la casa de la pareja ubicada en la cuadra 2400 de Paseo Los Gatos en Chula Vista cuatro días después de la desaparición de su cliente y dijo que parecía como si Larry hubiera estado limpiando, informó el canal local CBS8 de San Diego. La hermana de Maya, Maricris Drouaillet, dijo al también canal local NBC7 que "vio muchas discusiones" entre la pareja durante el camping en que Maya emitió su advertencia. En enero, cuando Maya desapareció, su esposó comentó en una entrevista al canal Fox5 que creía que su esposa tal vez necesitaba algún tiempo a solas. "Inicialmente, eso es lo que pensé. Pero a medida que pasan los días, es muy poco probable que eso sea todo, porque no se iría tanto tiempo ", dijo Larry al canal noticias. "Todavía tengo muchas esperanzas de que, con toda esta cobertura de los medios, ella aparezca y diga: 'Oye, estoy bien'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado lunes, el capitán de la policía de Chula Vista, Eric Thunberg, dijo a Fox5 que no se sospecha ningún delito en la desaparición de Maya y que no hay sospechosos. Cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Millete puede llamar al departamento de policía de Chula Vista al 619-691-5151 o Crime Stoppers al 888-580-8477.

