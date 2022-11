Un mendigo apuñala a varias personas, entre ellas un niño de 9 años, en un centro comercial El suceso ocurría en la tienda de Target, en Los Ángeles. El sospecho recibió un tiro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes en la noche, alrededor de las 6:20 PM, un mendigo atentó contra la vida de varias personas en el interior del centro comercial, Target, en la ciudad de Los Ángeles. Según la policía, el hombre en cuestión apuñaló a varias personas con un cuchillo de carnicero mientras se encontraban haciendo sus compras. Las víctimas ascienden a tres, incluyendo a un niño de 9 años. Las autoridades confirmaron que el sospechoso fue disparado por el guardia de seguridad que se encontraba en el establecimiento, evitando así una mayor catástrofe. policia crimen Credit: (Andrew Francis Wallace/Toronto Star via Getty Images) "Es una noche preocupante aquí en Los Ángeles, y ver este tipo de violencia en nuestra ciudad", expresó Michel Moore, comisario de policía de Los Ángeles, según recoge CBS News. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También comunicó que el niño, una de las víctimas de esta barbarie, recibió la puñalada en el hombro mientras acompañaba a su madre. En un momento se separó de ella y fue ahí que el atacante aprovechó para actuar. "Le dijo al niño que iba a apuñalarle y a matarle. Se lo repitió más de una vez", informó Moore. En su intento de huida ante las amenazas recibidas, el pequeño fue atacado por la espalda. Hasta este momento lo que se sabe es que otra de las víctimas, una mujer, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras ser apuñalada en el pecho. El atacante, por su parte, fue declarado muerto en el hospital.

