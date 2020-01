¡Ya llegaron, ya están aquí! Los mejores memes para celebrar la llegada del 2020 By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next instagram Quedan horas para que culmine el 2019 por lo que hemos recopilados imagenes graciosas y memes de año nuevo que podrás compartir en tu muro de Facebook, cuenta de Instagram o Twitter. ¡A despedir el año viejo con humor! Empezar galería Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom Meme al estilo del español Julio Iglesias “Al final vas a mandar el mismo mensaje casposo que el año pasado… y lo sabes”. 1 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Ya hace casi un año que te pusiste los calzones amarillos y sigues igual de pobre”. ¿Quién no recuerda a ‘Soraya Montenegro’? 2 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Este eres tú cuando en año nuevo te hacen la broma: ¡no te veía desde el año pasado!”. ¿Quién no ha recibido este peculiar mensaje? 3 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Si se caen sus redes sociales en año nuevo, les recuerdo que también pueden hablar con personas que estén en la fiesta”. Recordatorio muy importante 😉 4 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram 5 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Preparaos. Los atragamientos con las uvas de fin de año se acercan”. ¡Tómense su tiempo! 6 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Los veo muy contentitos. ¿Ya se pesaron?”. 7 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Cuando va la décima campanada y tú apenas vas en la tercera uva”. 8 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Cuando es fin de año y ya llevas unas cuantas copas encima, y tu familia saca el karaoke”. 9 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram ¿Con quién pasarás la noche? 10 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram Creo todos subimos unas libritas de más. 11 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram "Mami voy a salir, vuelo el otro año". 12 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Como quería llegar a fin de año vs. a como en realidad llegué”. 13 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram “Se acerca un nuevo año. A algunos de ustedes les irá bien, a otros les irá mal. ¡Mucha suerte en el sorteo!”. 14 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom Instagram “Ay si ay si. Feliz año nuevo”. 15 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom No olviden ir al 'gimnasio' 😉 16 de 17 Applications Ver Todo Los mejores memes de Año Nuevo Image zoom instagram ¡Feliz año nuevo! 17 de 17 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

