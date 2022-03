Madre cuatro hijos de Chicago, es asesinada durante masacre de Michoacán, México Una mujer de nombre Melissa Silva encontró la muerte en México y ahora deja huérfanos a sus hijos. Te damos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 27 de marzo de 2020, se llevó a cabo un ataque por parte de un grupo armado en un palenque clandestino ubicado en Zinapécuaro, en el estado de Michoacán, México. Un total de 20 muertos fue el saldo de esto que fue calificado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como "una masacre". Si bien, en los últimos días se dieron a conocer el nombre de algunas de las víctimas, ahora ha surgido la identidad de otra persona, se trata de Melissa Silva, una mujer de Chicago que es madre de cuatro hijos. La señora viajaba con su hermana Arleth Silva, de 16 años, quien también está herida. "No me imaginé que iba a ser alguna de mis hermanas. Melissa no pudo, digo, ella era muy fuerte", expresó Yalizta Silva, hermana de la occisa, a Univisión. "Iban de vacaciones". De momento, la familia de Melissa está realizando los trámites pertinentes, no solo para trasladar sus restos, también para llevar a Arleth a un hospital en Estados Unidos, donde puede continuar con el tratamiento médico y de mejor calidad, según informó Yalitza. Melissa Silva y Arleth Silva - Michoacan 20 muertos Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades mexicanas, quienes trabajan en colaboración con las embajadas de Estados y Guatemala para ayudar a las familias de las víctimas, han reportado que el atentado se llevó a cabo por varios hombres que ingresaron al lugar y dispararon a los presentes al establecimiento. "En el procesamiento de la escena del crimen, personal de la institución ubicó, fijó y embaló más de 100 casquillos percutidos calibre 7.62, mismos que fueron recolectados en diferentes puntos del inmueble", informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de un comunicado. Michoacan 20 muertos Credit: ENRIQUE CASTRO/AFP via Getty Images De momento, continúan las investigaciones y, hasta hace unos días, solo faltaba por identificar a un hombre que se presume es de origen guatemalteco. Michoacan 20 muertos Credit: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images La familia Silva abrió un GoFundMe para solicitar apoyo económico que permita trasladar el cuerpo sin vida de Melissa y llevar a un hospital de Estados Unidos a Arleth. https://www.gofundme.com/f/sisters-funeral-and-hospital-expenses?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer

