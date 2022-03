Madre hispana sentenciada a pena de muerte pide clemencia del gobernador de Texas Melissa Lucio es una madre hispana que tiene 14 hijos y está sentenciada a la pena de muerte. Su ejecución está programada para el 27 de abril y ella pide clemencia al gobernador de Texas Greg Abbott. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Melissa Lucio está sentenciada a la pena de muerte y será ejecutada el 27 de abril si no recibe un perdón, reporta Univision. La madre hispana, que tiene 14 hijos, pide clemencia al gobernador Greg Abbott. Su equipo de abogados está pidiendo a Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas que cambie la sentencia de Lucio. La madre fue condenada por la muerte de su hija Mariah, de 2 años. "Los análisis realizados por expertos médicos y forenses reconocidos a nivel nacional arrojaron nueva evidencia de que no hubo asesinato. La hija de Lucio, Mariah, murió como resultado de las lesiones sufridas en una caída", dice un comunicado del equipo legal de Lucio. El 17 de febrero de 2007, Melissa Lucio y su esposo, Robert Álvarez, llamaron al 911 luego que su hija Mariah, de 2 años, cayera por las escaleras. La niña estaba inconsciente, tenía moretones y un brazo roto. La madre fue encontrada culpable de asesinato, pero el padre fue condenado a solo cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable de causar lesiones a un menor de edad. La defensa de Lucio argumenta que el jurado no escuchó nueva evidencia que ha salido a la luz después de su juicio. Según sus abogados, "ella fue condenada en base a evidencia falsa y científicamente inválida". Melissa Lucio Melissa Lucio | Credit: GoFundMe SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Según el médico forense, la causa de la muerte de la niña fue "traumatismo craneoencefálico con fuerza contundente". Los testimonios de los otros hijos de Lucio —que aseguraron que su hermanita había muerto por una caída accidental— no fueron escuchados durante el juicio. Sandra Babcock, representante de Lucio, dijo que durante el juicio no se tomó en consideración que Mariah tenía una discapacidad que la hacía perder el balance.

