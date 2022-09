Adolescente muere de sobredosis de fentanilo en escuela de Los Ángeles y arrestan a estudiante de 15 años Melanie Ramos, de 15 años, murió tras ingerir una pastilla con fentanilo que le vendieron en un parque cerca de su escuela. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bernstein High School Credit: Marcio Jose Sanchez/AP/Shutterstock Un estudiante de 15 años fue arrestado después de que una adolescente que estudiaba en la escuela secundaria Helen Bernstein en California muriera de una sobredosis. La víctima ingirió una pastilla combinada con fentanilo que le causó la muerte, informó la policía de Los Ángeles. Un joven que estudiaba en la misma escuela en Hollywood fue acusado de proveer las drogas que terminaron con la vida de esta adolescente y también provocaron que su amiga tuviera una sobredosis y fuera hospitalizada, informó NBC Los Ángeles. Otro estudiante de 16 años también fue arrestado bajo la sospecha de que vendió drogas en el parque Lexington, cerca de la escuela. Dos adolescentes que estudiaban en Apex Academy fueron arrestados. No se han revelado sus nombres por tratarse de menores de edad. La policía y la DEA están trabajando en conjunto para encontrar a las personas que distribuyeron las drogas a los adolescentes, de 15 y 16 años, que luego las vendieron a otros estudiantes. "Hay una organización de drogas detrás de esto", dijo el jefe de la policía Michel Moore. La estudiante que murió en el baño de la escuela de una sobredosis fue identificada por el médico forense de Los Ángeles como Melanie Ramos, de 15 años. Ramos y otra adolescente amiga fueron encontradas en la escuela secundaria Bernstein sobre las 9 p.m el martes, cuando un padre fue a buscar a su hija que no había regresado de la escuela. El padre fue a buscar a su hija y la encontró en el patio de la escuela, sufriendo una sobredosis de droga. La chica le dijo a su padre que su amiga —Melanie Ramos— aún estaba dentro del edificio. La joven fue encontrada inconsciente en el baño y murió en la escena. La otra estudiante fue llevada al hospital y se encuentra en condición estable, según reportes. Según la policía las dos estudiantes compraron pastillas que creían que eran Percocet — que contiene oxicodona, un narcótico, y acetaminofén, un ingrediente del Tylenol. Las jóvenes compraron estas pastillas en el parque Lexington, cerca de la escuela, e inmediatamente después de consumirlas, se enfermaron. Según el departamento de policía de Los Ángeles les vendieron pastillas combinadas con fentanilo, una peligrosa droga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El martes encontraron a otras dos víctimas en la zona que habían sufridos sobredosis tras comprar drogas en el parque Lexington, y se están investigando como parte del mismo caso. Uno de ellos era otro adolescente que iba a otra escuela secundaria local.

