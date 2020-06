Melania Trump habría retrasado su mudanza a la Casa Blanca para mejorar su acuerdo prenupcial Mira las impactantes afirmaciones de un nuevo libro sobre la primera dama Melania Trump y su relación con su esposo, el presidente Donald Trump. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La primera dama Melania Trump retrasó su mudanza a la Casa Blanca tras la victoria en las urnas de su esposo Donald Trump para forzar una renegociación de las condiciones de su acuerdo prenupcial. Así lo afirma la periodista del Washington Post Mary Jordan en su nuevo libro, El arte de su negociación: la historia no contada de Melania Trump, en el que señala que la decisión de Melania de quedarse en Nueva York tras la toma de posesión de su esposo en enero de 2017 no obedecía solo a evitar interrumpir el año escolar de su hijo Barron, sino también a que estaba dolida. El libro de 286 páginas señala que la primera dama estaba disgustada por el escándalo generado por las presuntas infidelidades del mandatario, como su supuesto romance con la modelo de Playboy Karen McDougal, y que necesitaba tiempo para calmarse y "enmendar” su acuerdo financiero, a lo que Melania se refería como “asegurar el futuro de Barron”. Melania, de 50 años, amenazó con no mudarse y provocar así otro escándalo más para el presidente si no accedía a sus peticiones, siempre según el libro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agrega que Melania logró que su hijo de 14 años tuviera un herencia justa y doble ciudadanía –la de Estados Unidos y la de Eslovenia, país natal de la primera dama– para que pudiera trabajar para la organización de Trump en Europa. “Quería una prueba por escrito de que en todo lo relacionado con herencias y finanzas, su hijo en común, Barron, sería tratado en total igualdad de condiciones que los otros tres hijos mayores de Donald Trump”, escribe Jordan en esta biografía para la que dice haber entrevistado a más de 100 personas. Según la autora, el acuerdo prenupcial original no había sido “increíblemente generoso” con Melania, pero como llevaba casa con Trump más tiempo que ninguna de sus anteriores esposas, era consciente de que “tenía poder para negociar” una mejora de las condiciones.

