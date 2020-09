Las 5 mejores películas en español Celebra el Mes de la Herencia Hispana con lo mejor del cine en español. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La celebración del Mes de la Herencia Hispana continúa alrededor de Estados Unidos. Un tiempo del año en el que se festeja el gran impacto y la importante influencia que ha tenido nuestra comunidad en la historia del país. No hay duda de que los latinos están de moda en el mundo entero y esto también incluye a la industria del entretenimiento. Durante los recientes años, directores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón han dejado una marca imborrable en Hollywood con aclamadas películas como Roma, The Revenant y The Shape of Water, entre muchas otras. ¿Qué mejor forma de celebrar la identidad de nuestra comunidad que con una buena película? Dale una mirada a este listado que incluye algunas de las cintas en español más influyentes y exitosas de las últimas décadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El laberinto del fauno Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, El laberinto del fauno es una de las historias de fantasía más exitosas de los últimos años. Desde su estreno, en el Festival de Cine de Cannes en el 2006, comenzó a robarse la atención de los amantes del séptimo arte y poco después de su presentación en las salas de cine se convirtió en un éxito rotundo de taquilla que logró ser nominada a seis categorías de los Oscar. Y tu mamá también Esta película mexicana del 2001 continúa siendo uno de los filmes más recordados y aclamados en la industria del cine en español. Y tu mamá también se transformó en la carta de presentación que lanzó al director Alfonso Cuarón al estrellato internacional, logrando alcanzar nominaciones en los premios Oscar y Golden Globe. Los actores mexicanos Gael García y Diego Luna protagonizan la trama del filme en compañía de la española Maribel Verdú. No se aceptan devoluciones Eugenio Derbez es uno de los comediantes más queridos en México, pero fue con su película No se aceptan devoluciones que se transformó en una estrella internacional. Desde su estreno en el 2013, esta mezcla de comedia y drama se sigue consolidando como una de las cintas en español más importantes. Una recaudación récord en taquilla de más de $100 millones hacen de esta película hispana la más rentable de la historia. Amores perros El director Alejandro González Iñárritu se ha transformado en una de las personalidades más influyentes en la industria de Hollywood y sus filmes lo han llevado a ser galardonado con algunos de los premios más prestigiosos en el cine, incluyendo el Oscar y el Golden Globe. Amores perros, para muchos de los seguidores de la carrera del mexicano, es sin duda una de sus obras maestras, ya que en su historia logra entrelazar la vida de tres personas que no se conocen (un adolescente humilde, un asesino a sueldo y una modelo) y que se ven ligadas en una serie de eventos que incluyen un accidente automovilístico. Roma Desde luego, no podíamos dejar fuera de este listado a la cinta en español más exitosa de la historia. Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, logró atrapar al mundo entero con su historia y cinematografía, en una trama que relata la vida de una familia de clase media mexicana en la década de los 70. También se convirtió en la película en español más galardonada en los Premios Oscar, además de ser la primera cinta hispana en competir en la categoría de Mejor película.

