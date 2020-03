Divertidos memes sobre la cuarentena que te ayudarán a pasar el rato Estar en casa por mucho tiempo puede ser agobiante especialmente en tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus. ¡Mira esta recopilación de los mejores memes en redes y bota el estrés! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del COVID-19 no sólo ha generado una gran incertidumbre y aislamiento social alrededor del mundo, sino que también ha desatado la creatividad de los usuarios de redes sociales que se han dedicado a crear memes sobre sus actividades durante la cuarentena. Sin poder salir a la calle, millones están pegados a sus televisores y series favoritas. Este meme del Profesor Jirafales resalta el anillo de matrimonio del personaje del Chavo del 8 que pretendía a Doña Florinda en la vecindad de la serie mexicana. Otro de los chistes gráficos que circulan en las plataformas sociales es este de Homer Simpson, de la serie animada Los Simpsons, en el que se presenta cómo las preocupaciones atacan la mente. En este otro meme, buenos consejos sobre la importancia de dormir y establecer un horario dentro de una cuarentena tienen como protagonista a Baby Yoda. Como suele ocurrir, muchos de los memes que se han vuelto viral en las redes tienen que ver con películas, como este inspirado en el clásico largometraje de terror, The Shining. En estos días, las redes también están llenas de divertidos videos creados por usuarios que han estado encerrados en casa y buscan combatir el aburrimiento y estrés. El término “meme” fue acuñado en 1976 por el biólogo Richard Dawkins, quien hizo referencia a comportamientos que no tienen sentido en una perspectiva evolutiva, pero que están “muy extendidos en la cultura humana”, según reportó Forbes. Advertisement

