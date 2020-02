Los eventos deportivos imperdibles del 2020 Prepara tu calendario con estos eventos deportivos que no te puedes perder. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El 2020 será perfecto para los amantes del deporte, ya que a través del año tendrán lugar algunos de los eventos internacionales más grandes y esperados en el mundo entero. Dale una mirada a este calendario y prepara motores para un verano lleno de emociones. Juegos Olímpicos de Tokio Image zoom Tokio 2020. Desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto, los ojos del mundo entero estarán en Tokio, ciudad en donde se desarrollarán los esperados Juegos Olímpicos del 2020. Luego de que la ciudad de Río de Janeiro tuviera el privilegio de ser anfitriona de las justas en el 2016, los emblemáticos Olímpicos regresan nuevamente a un país asiático, esta vez a la capital de Japón. Los Juegos Olímpicos continúan siendo el evento deportivo con la mayor audiencia en el mundo entero y la edición 2020 de las justas prometen ser inolvidables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eurocopa Image zoom Cristiano Ronaldo y sus compañeros de selección. La espera finalmente terminó para los seguidores del fútbol europeo, quienes tuvieron que ver pasar cuatro años para poder vivir una nueva edición de la Eurocopa. ¿Qué país se convertirá en el nuevo rey del fútbol en Europa? ¿Podrá la selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo retener el título que obtuvo en el 2016? Desde el 12 de junio, hasta el 12 de julio, 24 equipos nacionales estarán disputando el título del torneo. Curiosamente, en su edición 2020 la Euro no tendrá a un solo país como anfitrión, los juegos se jugarán en 12 ciudades diferentes y en igual número de países. Copa América Image zoom Neymar. Aunque en el 2019 se realizó una Copa América en Brasil, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) tomó la decisión de estandarizar la organización del evento durante el mismo año en que se realiza la Eurocopa, garantizando que el verano de este 2020 sea uno lleno de mucho fútbol. Argentina y Colombia unieron fuerzas para asumir la tarea de ser los anfitriones del torneo, el cual se realizará desde el 12 de junio, hasta el 12 de julio. Final de la Champions League Image zoom Mohamed Salah y sus compañeros de equipo Liverpool. Luego del esperado Super Bowl, la final de la Champions League se convierte en otro de los eventos deportivos individuales más esperados y vistos de cada año. En esta ocasión, el juego que coronará al nuevo rey del fútbol de clubes de Europa se realizará el sábado 30 de mayo en el emblemático Estadio Olímpico de Atatürk de Turquía. Tour de Francia Image zoom Egan Bernal y sus compañeros de equipo. ¿Sabías que el Tour de Francia tiene una audiencia más grande que la del Super Bowl? Así es, esta competencia ciclística que reúne a los mejores atletas de esta disciplina, para recorrer durante tres semanas las montañas de Francia, cada año también paraliza al mundo. La edición 2020 tendrá un atractivo adicional para todos los latinos, ya que el colombiano Egan Bernal, quien se convirtió en el primer hispano de la historia en ganar el Tour de Francia, tendrá la difícil tarea de defender su título y demostrar nuevamente por qué es considerado el niño maravilla del ciclismo. Juegos Paralímpicos Image zoom Juegos Paralímpicos. Desde el 25 de agosto hasta el 6 de septiembre los mejores atletas paralímpicos se darán cita en la ciudad de Tokio para demostrarle nuevamente al mundo que los límites no existen. Advertisement

