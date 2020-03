Cinco documentales para ver en Netflix si estás en cuarentena Si estás en casa y no encuentras cómo pasar el tiempo, aquí te presentamos una selección de documentales que no puedes dejar de ver. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde historias de deportes, a líderes religiosos, costumbres culturales y hasta las interioridades del mundo de la música son algunos de los temas que incluimos en este catálogo con cinco interesantes documentales que puedes encontrar en Netflix. Wild Wild Country: este documental de seis capítulos trata de una secta religiosa liderada por el gurú indio Bhagwan Shree Rajneesh -Osho, quien se instaló junto a sus seguidores en comunidad en una pequeña localidad en el centro de Oregón. Todo va bien hasta que poco a poco empieza una ola de intolerancia, violencia y paranoia que no augura un final feliz. What happened, Miss Simone?: merecedor de una nominación a los premios Oscar, este documental revela en 100 horas audios, fotos e información nunca antes vista sobre la leyenda de la música y defensora de los derechos civiles en Estados Unidos Nina Simone. Muestra de manera elegante e inteligente la lucha de una mujer que busco liberarse tanto en la música y como en su condición de afroamericana. Icarus: las críticas y los premios concedidos a este documental lo convierte en uno de los favoritos sobre el deporte. Revela de manera auténtica y a escala humana el recorrido de un atleta norteamericano que se somete a dopaje con ayuda de científicos rusos. El trabajo del cineasta Byran Fogel expuso uno de los escándalos más comentados sobre cómo se eluden los controles antidopaje en las competencias internacionales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Period. End of Sentence: este corto documental realizado por la directora iranoestadounidense de 25 años Rayka Zehtabchi analiza en 26 minutos la vida de las jovencitas en una aldea rural de la India y su difícil acceso a productos de higiene menstrual. Muestra la lucha de las mujeres en ese país por la igualdad de género y la creación de proyectos para combatir la pobreza. The Keepers: explora el asesinato a una monja llamada Catherine Cesnik en 1969, quien estaba a punto de exponer una red de abuso sexual a sus estudiantes adolescentes por parte de sacerdotes en un colegio católico. Es muy explícito a la hora de relatar los abusos a los estudiantes e investiga a los principales sospechosos del asesinato de una joven que quiso proteger a las víctimas. Advertisement

