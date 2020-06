Meghan Markle habla sobre la muerte de George Floyd: "Ha sido absolutamente devastador" "La vida de George Floyd importaba", dijo Meghan Markle, refiriéndose a la muerte que ha generado dolor e indignación en todo Estados Unidos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado y en Los Angeles ha sido absolutamente devastador", dijo Meghan Markle, reaccionando a la muerte del afroamericano George Floyd a manos de oficiales de la policía en Minnesota y las protestas masivas que ha generado en todo Estados Unidos. Markle habló por una videollamada con estudiantes de su antigua escuela secundaria, que se graduaron este año. "La vida de George Floyd importaba y la vida de Breonna Taylor importaba y la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba, y también las vidas de tantas otras personas cuyos nombres conocemos y algunos cuyos nombres no conocemos", dijo sobre las víctimas de violencia policial e injusticia racial. Personas cercana a la duquesa de Sussex, de 38 años, aseguran a PEOPLE que "le duele el corazón" al ver cómo estos estudiantes se están graduando y comenzando sus vidas laborales en un mundo lleno de "injusticia", y espera que sus palabras les brinden "un poco de esperanza, consuelo o inspiración". Image zoom (Photo by Samir Hussein/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También motivó a los estudiantes que se graduaban y tenían 18 años a salir a votar. Markle también recordó cómo la impactaron las protestas en Los Angeles tras la brutal golpiza que recibió el afroamericano Rodney King por oficiales de la policía de Los Angeles en 1991. Markle dijo que esas violentas manifestaciones fueron generadas "por actos de racismo sin sentido" Image zoom (Photo by Chris Jackson/Getty Images) "Recuerdo ver a hombres en la parte de atrás de un van aguantando armas y rifles", dijo. "Recuerdo llegar a la casa y ver el árbol que siempre había estado ahí completamente quemado. Y esos recuerdos no se olvidan". Markle concluyó que hay esperanza al ver a oficiales de la policía como el alguacil Christopher R. Swanson de Michigan, que se sumó con su equipo a los protestantes pidiendo justicia. "Estamos viendo cómo las personas se están uniendo en solidaridad. Estamos viendo como se unen las comunidades para levantarse las unas a las otras. Y ustedes van a ser parte de este movimiento". Image zoom Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images Markle le dijo a los estudiantes que tenían la labor de reconstruir el país y el mundo. "Yo sé que ustedes saben que las vidas negras importan", dijo, haciendo referencia al movimiento Black Lives Matter. "Estoy excepcionalmente orgullosa de ustedes".

Close Share options

Close View image Meghan Markle habla sobre la muerte de George Floyd: "Ha sido absolutamente devastador"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.