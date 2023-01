Médico acusado de lanzarse con un Tesla por un acantilado en California con su familia dentro En lo que en un principio parecía un accidente, el conductor de un Tesla que se precipitó con su mujer y dos hijos por un acantilado en California fue arrestado bajo cargos de intento de asesinato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En lo que en un principio parecía un accidente, el conductor de un Tesla que se precipitó por un acantilado en California con otros tres pasajeros ha sido arrestado bajo cargos de asesinato. Dharmesh Arvind Patel, de 40 años, fue arrestado este lunes en el Hospital Stanford de Palo Alto, donde estaba siendo tratado por las heridas que sufrió en lo que ahora las autoridades consideran un acto deliberado, de acuerdo a la Patrulla de Carreteras de California. "Basada en la evidencia reunida, la investigación determinó [que había] causa probable para creer que este incidente fue un acto intencional", informó la agencia en un comunicado. Patel enfrenta cargos por intento de asesinato y abuso infantil, reportó People. Será trasladado a la cárcel del Condado de San Mateo, toda vez que termine su tratamiento médico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tesla over cliff California Credit: San Mateo County Sheriff's Office Patel viajaba con su esposa y dos hijos cuando el auto eléctrico se precipitó desde más de 250 pies de altura en la famosa carretera 1, al norte de San Francisco, en un área conocida como el Tobogán del diablo, según CNN. Además del conductor, la mujer, un niño de 9 años y una niña de 4 resultaron heridos. El auto, que acabó cayendo sobre unas rocas cerca del agua, quedó irreconocible. "El daño al vehículo indicaría que pegó y se volteó varias veces", explicó el jefe de batallón de los bomberos forestales Brian Pottenger. "No se ha determinado en qué modalidad era conducido el Tesla, sin embargo, eso no parece ser un factor contribuido en el incidente". Tesla over cliff California Credit: San Mateo County Sheriff's Office Pottenger informó que al arribar al lugar de los hechos, las autoridades desconocían la cantidad de personas dentro del vehículo, pero al ver movimiento en uno de los asientos, estaban seguros que por lo menos una persona permanecía con vida. "Estábamos realmente sorprendidos", declaró. "[Las autoridades] desafortunadamente vienen aquí demasiado seguido por cosas como esta. Nunca sobreviven. Esto fue realmente un milagro". La policía continúa con la investigación.

