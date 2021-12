Madre hispana fue asesinada por su exesposo. Los detalles de la tragedia Mayra Uriarte, de 36 años, fue asesinada por su exesposo. La madre estaba criando sola a sus tres hijas tras separarse de él. La tragedia ocurrió el Día de Acción de Gracias. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayra Uriarte, de 36 años, fue asesinada por su exesposo el día de Acción de Gracias, reporta PEOPLE. La madre estaba criando sola a sus tres hijas tras separarse de su pareja. Su exesposo le disparó la mañana el 25 de noviembre y la tragedia ocurrió en el motel Best Western de Goleta, California, según las autoridades. El hombre luego se quitó la vida con la misma pistola. Los paramédicos que llegaron a la escena encontraron a Uriarte y su exesposo ambos heridos gravemente y los llevaron a hospitales cercanos, donde ambos murieron horas después. Oficiales del departamento del alguacil del condado de Santa Barbara reportaron que se trata de un caso de homicidio y suicidio. El agresor fue identificado como Hector Manuel Altamirano Martínez, de origen mexicano. "Los fallecidos habían tenido una relación previa y tenían una hija en común", informaron las autoridades. Según una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para ayudar a sus hijas y pagar los gastos fúnebres de Uriarte, la madre era "una madre soltera muy fuerte e independiente que estaba criando a sus tres hijas". Su página de Facebook dice que Uriarte era dueña del restaurante mexicano El Rey Del Pollo en Salt Lake City, Utah. Tres días antes de ser asesinada, Uriarte compartió fotos en sus redes sociales celebrando su cumpleaños y agradeciendo a Dios por las bendiciones en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayra Uriarte Mayra Uriarte | Credit: GoFundMe Cecilia Arriaga, la madre de la víctima, escribió en Facebook tras la muerte de su hija: "Tengo destrozado mi corazón, le [arrebataron] la vida a mi hija. Ahora ya está con Dios. Hija hermosa nunca te olvidaré y por siempre te tendré en mi corazón". Si estás sufriendo violencia doméstica, llama a la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible 24/7 en más de 170 idiomas.

