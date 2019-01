Mayeli Alonso y Jesús Mendoza sufren accidente de auto. ¿Qué pasó?

Mayeli Alonso y el cantante Jesús Mendoza sufrieron un accidente de auto. Según reportó Despierta América (Univision) la pareja se llevó un susto al accidentarse su camioneta en la carretera 15 Norte. Unas fotos difundidas en redes sociales supuestamente tomadas por el chofer de la grúa que los auxilió, muestran daños a la camioneta y a una de las llantas. El clima tal vez fue parte de la causa del accidente ya que se ve un día lluvioso y nublado, con poca visibilidad. El cantante Jesús Mendoza habló en redes sociales sobre el choque, del que afortunadamente ambos salieron sin daños mayores.

Instagram/ Mayeli Alonso

“Hoy tuvimos un accidente, salimos hacia una junta el día de hoy. La camioneta se sintió un poco rara en el freeway. Empezó a llover. Bendito Dios no venían más carros, pero sí pegamos en una pared. Se lastimó una pierna, pero va a estar bien”, dijo sobre su novia. “[La herida] no es muy grande, no fue muy grave, pero lo más dificil de todo fue que entró en un estado de shock, estaba muy nerviosa. Se encuentra ahorita un poco más tranquila pero sí todavia está un poco alterada. Les encargamos sus oraciones, sus buenas vibras. Se les quiere mucho, de parte de Jesus y Mayeli”, añadió el artista.

Instagram/ Mayeli Alonso

Tras su divorcio del cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso dijo a People en Español: “Mi vida después de mi divorcio cambió muchísimo. Cuando me separé me alejé de todo mundo. Viví el primer mes prácticamente sola. Me alejé de mis amigas, de mi familia, no tenía contacto con nadie, tratando de asimilar lo que estaba pasando, me llegó por sorpresa todo. Creo que mi soledad me ayudó a tratar de entender de que yo no era la única persona que estaba pasando por eso. Estoy ya muy tranquila. Me di cuenta que todo pasa, a veces es más lo que uno se hace en la mente que lo que realmente es el problema”.