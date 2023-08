Para Maxi Rodríguez, el fútbol en Estados Unidos pasa por su mejor momento El reconocido exfutbolista Maxi Rodríguez disfruta ahora de su rol como comentarista en Estados Unidos y asegura que la llegada de Leo Messi cambiará la MLS. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maxi Rodríguez es uno de los nombres más recordados del fútbol argentino en la última década. No es para menos, ya que sus goles vistiendo la camiseta albiceleste y la de clubes como el Liverpool o el Atlético de Madrid le hicieron un ídolo para millones. Luego de haber dicho adiós al fútbol profesional hace dos años, el exjugador ahora disfruta de un nuevo rol como comentarista. En la Copa Mundial Femenina 2023 ha sido uno de los integrantes de lujo del equipo de cobertura de Telemundo. "Antes estábamos dentro de la cancha, hoy estamos desde el otro lado, dando mis primeros pasos como comentarista y la verdad es que me encanta", comparte Rodríguez en entrevista con People en Español. "Es algo muy lindo y muy sencillo a la hora de trabajar con gente que te lo pone muy fácil". El gran nivel del Mundial Femenino Para la Fiera, como lo conocen en el ámbito deportivo, este Mundial ha sido la mejor oportunidad de experimentar de primera mano la gran evolución que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años. "Creció mucho y creo que están a la vista los resultados", dice. Maxi Rodríguez Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images La gran favorita de Maxi para llevarse el título era la selección de Estados Unidos, pero su temprana eliminación en octavos de final sin duda ha dejado un sabor agridulce para los millones de seguidores del equipo de las barras y las estrellas que deseaban verlo hacer historia ganando una tercera Copa consecutiva. Japón, Suecia, España e Inglaterra son las otras selecciones por las que apuesta Rodríguez en este torneo. Una nueva era La selección femenina considerada como potencia, una nueva Copa América en tierra estadounidense en el 2024 y ser coanfitrión de la Copa Mundial Masculina en el 2026 - junto a México y Canadá - son algunas de las razones por las que Maxi considera que el fútbol de Estados Unidos atraviesa por su mejor momento. Pero para él, definitivamente hay un suceso que está generando un antes y un después en el fútbol de Estados Unidos: la llegada de Lionel Messi a la MLS. Y no se equivoca, pues desde que se reveló su traspaso al Inter Miami CF, el llamado soccer ha desatado una fiebre inesperada en todos los rincones del país. Un adiós en grande Aunque ahora está disfrutando de su nuevo rol frente a las cámaras, tan solo unas semanas atrás Rodríguez vivió uno de los momentos más especiales de su carrera como futbolista. En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el goleador argentino tuvo un emotivo partido oficial de despedida ante miles de seguidores de Newell's Old Boys - equipo donde inició su carrera - que llegaron para honrar su legado deportivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue un día inolvidable", revela. "Fue increíble, un día de mucho sentimiento, con un estadio 'Coloso' colmado, que no entraba ni un alfiler. Fue muy lindo poder disfrutarlo con la familia, con amigos, poder jugar con mis hijos… fue más que un día soñado", añade sobre aquel momento en el que contó con la compañía de otros ídolos del fútbol como Leo Messi, Ángel Di María y Lionel Scaloni.

