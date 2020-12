Close

Después de decapitar a dos de sus hijos hizo que sus hermanitos convivieran con los cuerpos Los cuerpos de las víctimas, que tenían laceraciones y heridas de arma blanca, permanecieron en la casa de la familia cerca de cinco días antes de que el hombre fuera arrestado. Aquí, los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre acusado de decapitar a dos de sus hijos adolescentes también habría obligado a los hermanos menores de sus víctimas a ver y convivir con los cuerpos mutilados en su casa en Los Ángeles. Maurice Jewel Taylor, entrenador personal de 34 años, fue arrestado y enfrenta dos cargos de asesinato por las muertes de su hijo de 12 años, Maurice Taylor Jr.; y su hija de 13, Malaka. El hombre también enfrenta dos cargos de abuso infantil por su trato a sus otros hijos de 8 y 9 años, informó el canal local ABC7. Según la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, Taylor supuestamente decapitó a Maurice y a Malaka el viernes pasado dentro de la casa ubicada en 45000 Century Circle, en Lancaster. El teniente del departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, Brandon Dean, confirmó que la esposa del sospechoso y sus otros dos hijos fueron interrogados por las autoridades, y el hombre fue arrestado ese mismo día. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fiscales dijeron que los cuerpos de las víctimas —que tenían heridas de arma blanca y laceraciones— permanecieron en la casa de la familia cerca de cinco días antes del arresto de Taylor, según reportó la afiliada de la cadena NBC en Los Ángeles. En ese reportaje se indica que los bomberos inicialmente acudieron al lugar debido a que se había reportado una posible fuga de gas en la casa en horas de la tarde. Cuando llegaron a la misma descubrieron los cuerpos, según informó el departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Taylor enfrenta una posible sentencia de 57 años a cadena perpetua en una prisión estatal si es declarado culpable de los cargos, según la oficina del Fiscal de Distrito de esa localidad.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Después de decapitar a dos de sus hijos hizo que sus hermanitos convivieran con los cuerpos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.