Mattel reconoce a trabajadores esenciales con una colección especial de juguetes La compañía donará gran parte de las ganancias de su nueva colección #ThankYouHeroes para ayudar y honrar a quienes han dicho presente en la lucha contra el coronavirus. By Isis Sauceda/Los Angeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El esfuerzo diario del personal de la salud y otros trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus no ha pasado desapercibido. Alrededor del mundo, su trabajo para mantener a sus comunidades vivas y saludables les han ganado muestras de agradecimiento, emotivos mensajes, envíos de comida, uniformes y hasta interminables aplausos. La compañía de juguetes Mattel es la más reciente en sumarse a estas muestras y ha lanzado una colección de muñecos que se unen a la serie de héroes que fabrica para su marca Fisher-Price. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie de 16 juguetes titulada #ThankYouHeroes (#GraciasHéroes), incluye doctores, enfermeras, trabajadores de primeros auxilios y emergencias, choferes de entregas a domicilio, así como ayudantes de supermercados. “[La colección] está diseñada para inmortalizar y honrar a los trabajadores de la salud y a los héroes cotidianos, y a dirigir donaciones adicionales para apoyar a los primeros socorristas”, expresó a través de un comunicado Chuck Scothon, director global de la división infantil y preescolar de Mattel, según CNN. Image zoom mattel.com La colección, que se puede preordenar por Internet a partir de este miércoles tiene un precio de $20, de los cuales $15 serán donados a la Fundación Industria del Entretenimiento de Mattel para ayudar a los socorristas y proveer materiales esenciales a los trabajadores de la salud y a sus familias, de acuerdo al comunicado. “Ya sea que estos juguetes sean un regalo para alguien en la línea de batalla, o que se usen como una herramienta para tener una conversación con los niños sobre su sentir, esperamos que los juguetes Fisher-Price, y el jugar en general, puedan hacer más fáciles estos momentos difíciles para ambos niños y adultos”, puntualizó Scothon.

