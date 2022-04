Padres hispanos de Minnesota asesinados a tiros en unas vacaciones en México: "Sus hijos eran su vida" Miguel Ángel Abrego Hurtado, de 49 años, y Concepción Leticia Carrillo Arellando, de 48, fueron asesinados a tiros cuando estaban de vacaciones en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miguel Ángel Abrego Hurtado y Concepción Leticia Carrillo Arellando Miguel Ángel Abrego Hurtado y Concepción Leticia Carrillo Arellando | Credit: Gofundme Un matrimonio de Minnesota, Miguel Ángel Abrego Hurtado y Concepción Leticia Carrillo Arellando, fue asesinado a tiros por un grupo de personas armadas cuando estaban de vacaciones en México. Según el canal KMSP-TV de Minneapolis, la pareja viajaba a inicios de mes en una camioneta por una carretera cerca del popular destino turístico de Puerto Escondido, en Oaxaca, cuando un grupo de motociclistas armados condujo junto a ellos y les dispararon hasta causarles la muerte. "Por razones más allá de nuestro entendimiento, el acto sin sentido de alguien arrancó a Miguel y Leticia de este mundo. No es suficiente decir que estamos conmocionados y heridos. Estamos completamente devastados", dijo la familia en una campaña en GoFundMe. "Esta pesadilla se ha convertido en nuestra nueva realidad". Hurtado, de 49 años, y Arellando, de 48, eran padres de Miguel, un estudiante universitario de 21, y Diana, de 18, estudiante de último año de secundaria. Ahora los jovencitos se quedan con todas las cargas financieras de sus padres, consistentes en un pago de la hipoteca, costos de matrícula para la universidad, arreglos funerarios y el traslado de los cuerpos de sus padres de regreso a Estados Unidos, de acuerdo con la campaña. Miguel Ángel Abrego Hurtado y Concepción Leticia Carrillo Arellando Miguel Ángel Abrego Hurtado y Concepción Leticia Carrillo Arellando | Credit: Gofundme "Mi tía y mi tío eran personas muy trabajadoras. Realmente trataron de trabajar tan duro como pudieron para mantener a sus dos hijos… sus hijos eran su vida", dijo Yazmin Carrillo, sobrina de Arellando, a KMSP-TV. "Una de nuestras prioridades en este momento es ayudar a encontrar apoyo para mis primos porque recién están comenzando su vida. Todavía son jóvenes", dijo Carrillo. "Todavía están en la escuela. Y no me puedo imaginar estar en su lugar en este momento, navegando por la vida sin sus padres. Entonces, si podemos ayudarlos financieramente, eso significa que podemos quitarles algo de peso de sus hombros". En la campaña su familia asegura que las víctimas eran personas "extremadamente compasivas" con un "deseo de siempre elevar a quienes los rodean". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eran una pareja trabajadora que irradiaba una alegría que podía iluminar cualquier habitación y siempre estaban dispuestos a echar una mano", indicaron. Por el momento la familia espera conocer más detalles del asesinato de Hurtado y Arellando, hasta ahora desconocidos.

