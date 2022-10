Asesinan al rapero Half Ounce en Los Ángeles mientras estaba hablando con su novia embarazada El cantante de 32 años estaba al teléfono con su pareja, embarazada de su cuarto hijo, cuando se escucharon cerca de disparos. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rapper Half Ounce Credit: Instagram La Policía de Los Ángeles está pidiendo ayuda del público para localizar al sujeto que disparó mortalmente al rapero Half Ounce mientras caminaba por una calle de Los Ángeles, CA., Los hechos ocurrieron este martes hacia las 11:30 p.m., hora local, en el barrio de Koreantown, cuando Latauriisha O'Brien —nombre de pila del artista de 32 años— caminaba por la avenida South New Hampshire con una amistad, informaron fuertes de la LAPD por medio de un comunicado. Miembros de la unidad policial Olympic recibieron "numerosas llamadas de radio reportando disparos y un hombre gritando en las cercanías del bloque 700" de dicha vía pública. Según múltiples reportes locales una camioneta tipo SUV negra se acercó al cantante y desde el asiento trasero alguien comenzó a disparar para luego darse a la fuga. El primer policía en llegar a la escena encontró a un hombre muerto frente a un edificio residencial. Trágicamente, la víctima se encontraba hablando por teléfono con su novia al momento de la tragedia. Cuando su pareja, embarazada de su cuarto hijo, escuchó los disparos, corrió al lugar de los hechos, según reporta FOX-11, en Los Ángeles. Un video del artista Half Ounce, fallecido este martes en el barrio de Koreantown, en Los Ángeles: La LAPD confirmó a PEOPLE que se trataba del artista quien hace solo cinco días había anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sospechoso ha sido descrito como un hombre de raza negra que levaba puesta ropa de color obscuro. La víctima tenía dos hijos, de nueve y dos años, respectivamente, su hija tenía ocho años. Según NBC-4 su mujer espera dar a luz a su cuarto hijo en marzo próximo. John Radtke, teniente de la LAPD informó que ahora se están revisando los videos de seguridad de la zona como parte de la investigación. Según se dijo fueron aproximadamente 30 los disparos escuchados esa noche.

