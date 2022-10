Matan a recién casado al salir de su boda en México: le dispararon frente a la novia e invitados Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 años, pereció a las puertas de un templo en Caborca, Sonora, frente a la mirada horrorizada de la novia e invitados. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escalofriantes imágenes surgen desde Sonora, México, donde el recién casado Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 años, fue asesinado a las puertas de la iglesia donde acababa de contraer nupcias y su horrorizada novia e invitados. Los sangrientos hechos ocurrieron el pasado sábado hacia las 5;00 p.m., hora local, en el templo de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la calzada 6 de Abril en el centro de la ciudad de Caborca. Videos y fotos que circulan en la red muestra los momentos de caos sucedidos luego de que un sujeto se aproximara a la víctima y le disparara cinco tiros a quemarropa dejándolo malherido. La novia salió ilesa y en fotos aparece cubriéndose el rostro ante el horror y con el vestido manchado de sangre. Sin embargo, otra mujer identificada como Michelle Adriana R.C., de 23 años, y hermana de la víctima, recibió un impacto de bala y se encuentra fuera de peligro. El novio fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja mexicana donde pereció. De acuerdo con el perfil profesional del fallecido que aparece en Linkedin era originario de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y se desde junio pasado se desempeñaba como ingeniero de sistemas en la empresa EPAM Systems. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según fuentes en la red sicarios del cartel Gente Nueva del Cazador serían los responsables de la tragedia y habrían confundido al novio con otra persona. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el ataque y secundó la versión de que la víctima habría fallecido al ser confundida por un sujeto que se casó el mismo día.

