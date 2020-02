Asesinan a un estudiante de 16 años que defendió a un compañero que era víctima de bullying Un adolescente de 16 años fue asesinado luego de defender a un compañero de escuela que era víctima de acoso. La policía señala a uno de los acosadores como el responsable del crimen. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un joven estudiante de 16 años fue asesinado a tiros luego de haber defendido a un compañero de estudios que había sido víctima de bullying en una escuela de Arlington, Texas. La policía informó que Samuel Reynolds se encontraba de las afueras de su casa cuando un joven de 15 años con el que había discutido previamente se le acercó con un revolver y le disparó. Según un portavoz policial citado por CNN, Reynolds había intercedido días antes a favor de un compañero de escuela de 15 años al que estaban molestando y por eso empezó a tener problemas con el sospechoso . Las cámaras de seguridad del edificio donde se cometió el crimen muestra el momento en el que el agresor saca una pistola calibre .40 y le dispara a la víctima. El joven sospechoso fue arrestado poco después de que las autoridades vieran la grabación y enfrenta cargos de homicidio en primer grado. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Este acto de violencia sin sentido no tiene lugar en la sociedad y en nuestra comunidad local. Este fue un caso emocionalmente difícil para los agentes, investigadores y paramédicos”, dijo el jefe de la policía de Arlington, Will Johnson, en Twitter. “Dirigiremos nuestra atención a cómo un sospechos joven adolescente accedió al arma de fuego utilizada en este crimen ”. De acuerdo con la cadena CBS, los agentes que respondieron al llamado de auxilio encontraron al joven herido de bala tirado en suelo. Inmediatamente fue trasladado al hospital local, donde se declaró su fallecimiento. Reynolds era estudiante de segundo año de secundaria y jugaba en el equipo de fútbol. La tragedia que ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde del pasado 6 de febrero, ha llenado de luto a esta ciudad ubicada al oeste del estado de Texas. https://www.gofundme.com/f/support-for-madison-fletcher Tres primos de la víctima crearon una cuenta en Go Fundme para recaudar fondos para ayudar a la familia a cubrir los gastos del funeral. Advertisement

