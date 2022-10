Matan de un disparo a hispana de 18 años durante confrontación vial: estaba por comenzar sus estudios universitarios Jatzivy Sarabia, 18, recibió un impacto de bala en las cercanías de la ruta estatal 397 en East Kennewick, Washington. Aquí el reporte y cómo ayudar a la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jatzivy Sarabia Jatzivy Sarabia | Credit: GoFundMe Una adolescente hispana que estaba por comenzar sus estudios como radióloga y era la esperanza y orgullo de su familia ha fallecido de un disparo durante una confrontación vial. La tragedia ocurrió el sábado pasado hacia las 11:40 p.m., hora local, cuando Jatzivy Sarabia, de 18 años, se encontraba en la intersección de la ruta estatal 397 y la calle East Kennewick, según informó la oficina del alguacil del condado de Benton. "Se reportó que dos vehículos estuvieron involucrados en una especie de altercado que resultó en el disparo de dos tiros", se dijo por medio de un comunicado oficial. "Uno de los carros se detuvo en medio del camino y el otro iba en dirección norte rumbo al puente de SR 397. Hubo un tiroteo entre ambos vehículos y ella fue la víctima inocente". "No sé porqué alguien le haría esto a ella", lamentó Kimberly, la madre de la menor a KEPR-TV. En GoFundMe se informó que Sarabia se había graduado recientemente de Hanford High y que en enero comenzaría sus estudios como radióloga en Columbia Basin College. Por dicho medio también se pide ayuda para ayudar a la familia: Jatzivy Sarabia Jatzivy Sarabia | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Yatzivy' trabajó extremadamente arduo para poder graduarse, ella era el orgullo de la familia", afirmó en GoFundMe Jamie Harbert, primo de la víctima. "Era una persona bella por dentro y por fuera. Eral la hermana grande de la casa, siempre velaba por las necesidades de los demás". "No soy la única que la ha perdido", exclamó por su parte la madre de la joven, quien practicaba el vóleibol, porrismo y el fútbol. "Mucha gente la amaba, así que no soy la única que está de luto". La policía confirmó que se tiene un testigo visual de lo ocurrido. Por su parte el teniente Jason Erickson, de la oficina del alguacil de Benton, informó a PEOPLE que no se cree que el caso se deba a un incidente de rabia o lo que en inglés se conoce como road rage. Si usted o alguien que conoce tiene información de este caso, por favor, comuníquese a la oficina del alguacil de Benton al 509-735-6555 o a la operadora: 509-628-0333.

