Matan en México a niño ciclista de ocho años, quería sorprender a su papá Con la única intención de darle una linda sorpresa a su padre, quien lo criaba, un pequeño quiso darle alcance pero nunca llegó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes 10 de enero de 2022, murió Cris Axel tras ser atropellado por un automovilista que manejaba a exceso de velocidad. El niño de ocho años iba en su bicicleta para alcanzar a su padre, Jonathan Salazar, al trabajo y darle una sorpresa; durante el trayecto, fue embestido por un vehículo que se pasó la luz roja del semáforo, el conductor huyó del lugar de los hechos dejando al pequeño tirado. Cuando los paramédicos llegaron al lugar para prestarle auxilio al chiquillo ya no pudieron salvarle la vida. "Mi bebé ya no regresó a casa porque quiso sorprenderme, quiso enorgullecerme. Me quiso alcanzar al trabajo", mencionó Salazar a Imagen TV. "Regresando del trabajo, lo encontré tirado. Con una desesperación, una rabia porque no sabía cómo reconstruir a mi hijo". El incidente, que ocurrió en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México; fue captado por cámaras de seguridad ubicadas en el lugar. En el video se logra ver como el niño espera a que una camioneta arranque para luego tomar su camino, de pronto, aparece un el automóvil que lo arrolla, lo arrastra y pasa sobre el chico sin detenerse. De acuerdo con las autoridades, el culpable fue detenido cuadras adelante y llevado ante el ministerio público para que rindiera su declaración. policia Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cris Axel, de vez en cuando, acompañaba a su padre al puesto de hamburguesas donde trabajaba, pero en esta ocasión le dijo que se quedaría en casa porque su plan era aprovechar que los Reyes Magos le habían traído una bicicleta para alcanzarlo sin que lo supiera. El niño era criado solamente por su progenitor. "La anhelaba, deberían ver su cara de expresión. Volaba con esa bicicleta", concluyó Salazar. Los vecinos y Jonathan Salazar piden justicia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Matan en México a niño ciclista de ocho años, quería sorprender a su papá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.