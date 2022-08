Matan de un disparo en la cabeza al 8 veces campeón del mundo de Jiu-Jitsu, Leandro Pereira El luchador brasileño murió tras recibir un disparo en la cabeza en una discoteca. El atacante huyó del lugar de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leandro Pereira Leandro Pereira | Credit: Instagram Leandro Pereira Los amantes del deporte en Brasil han quedado tremendamente conmocionados después de que se confirmara la muerte de su ídolo Leandro Pereira, 8 veces campeón del mundo de Jiu-Jitsu. El deportista ha sido asesinado tras recibir un disparo en la cabeza en una discoteca en Sao Paulo. "El ídolo de un deporte, Leandro Pereira nos deja materialmente. Ofrecemos homenaje y reverencia a quien ayudó e inspira a tantas personas a vestir el quimono en todo el mundo", informó la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu Deportivo (CBJJE) en un comunicado. El terrible homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo 7 de agosto en el exclusivo Club Sirio, en la zona sur de la ciudad, donde el deportista había acudido con amigos para disfrutar de una presentación de un grupo de música popular en una fiesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El atleta de 33 años mantuvo una discusión con un hombre en estado de embriaguez al que decidió inmovilizar con una llave de brazo típica de artes marciales para intentar calmarlo. Segundos después, cuando el hombre se zafó sacó una pistola y le disparó en la cabeza. El Pereira fue trasladado de inmediato al hospital, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. Su agresor, que huyó tras el crimen, fue declarado prófugo pese a que la Policía Militarizada de Sao Paulo informó que ya lo identificó. Leandro fue ocho veces campeón mundial de jiu-jitsu en cinco categorías diferentes y conquistó cinco títulos de Copa del Mundo de la modalidad, así como ocho títulos en Panamericanos de este deporte. El luchador, que conquistó su primer título mundial en 2012 en la categoría de peso ligero, aún estaba activo y en mayo de este año conquistó un nuevo título mundial, pero en la categoría medio-pesado.

