¡Matan a adolescente de 14 años en Texas porque querían sus zapatos! Aquí los detalles de esta tragedia sin sentido, mientras la policía busca a dos sospechosos hispanos. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todavía no hay detenidos en la muerte del adolescente Axel Turcio en Houston, Texas, pero la policía busca a dos sospechosos latinos que fueron vistos huyendo de la escena del crimen en un PT Cruiser de color oscuro, después de que la víctima les entregara sus zapatos. El pasado viernes, la policía acudió a una llamada alertando del siniestro alrededor de las ocho de la noche. Al llegar encontraron a Axel Turcio, quien yacía en el suelo de un complejo de apartamentos, lugar en el que había sido disparado. "Se le acercaron dos hombres hispanos. No se sabe si uno de ellos o ambos asaltantes le dispararon", reveló la policía de Houston en un comunicado. "Parece que le robaron algo antes de marcharse". Axel Turcios Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de fallecer el día siguiente en el hospital, el propio Axel reveló a los detectives que los delincuentes le pidieron sus zapatos antes de dispararle, relató KHOU. El joven había llegado a casa hacia las seis de la tarde, después de almorzar con sus amigos en una cadena de comida rápida y, tras ayudar a su papá con las tareas del hogar, partió a casa de su tía poco antes de las ocho, cuando sucedió la tragedia. Axel estudiaba en Lamar High School y el distrito de su escuela compartió un comunicado para KHOU: "HISD sufre la pérdida de uno de sus estudiantes, quien falleció este pasado fin de semana. Enviamos nuestro más profundo pésame a su familia, a sus amigos y a toda nuestra comunidad". Una de sus compañeras abrió una cuenta en GOFUNDME para ayudar a su familia con los gastos causados por "este crimen sin sentido". Descanse en paz.

