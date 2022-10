Matan a tiros a un entrenador delante de sus jugadores en Ohio Jermaine Knox era abatido a balas tras el fin del partido. Ningún niño resultó herido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El entrenador de fútbol, Jermaine Knox, fue asesinado delante de sus jugadores cuando acabaron la práctica, en Cincinnati, Ohio, el pasado martes. Según informó ABC Noticias, los hechos se dieron fuera del College Hill Recreation Facility. Knox murió en el lugar de los hechos, tal y como confirmó más tarde el Departamento de Policía de Cincinnati. Ninguno de los niños testigos del suceso salió herido, pero sí otro hombre que tuvo que ser inmediatamente llevado al hospital. Matan a tiros a un entrenador en Cincinnati Matan a tiros a un entrenador en Cincinnati | Credit: (Photo by Mitchell Layton/Getty Images) Cientos de personas, entre ellas, familiares, amigos, conocidos y desconocidos y, por supuesto, jugadores del entrenador, acudieron a una emotiva vigilia que tuvo lugar un día después en el mismo campo donde entrenaba a sus chicos, reportó la red local de noticias WLWT. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos de los asistentes dedicaron a King Maine, como se le llamaba con cariño, emotivos discursos de amor y afecto en su honor. Una celebración a su vida que acabó con decenas de globos soltados al aire al terminar. "Se le va a echar muchísimo de menos", dijo un asistente a la televisión local. "Era un buen nombre, no puedo decir nada malo sobre él porque no ha hecho nada malo, tenía un gran corazón". "Amaba a cada uno de esos niños, no hay nada que no hiciese por ellos", expresó otra persona. La policía informó en un comunicado que la investigación sigue su curso sin tener ningún sospechoso, de momento, identificado.

