Torturan hasta la muerte a niña de 7 años por dejar escapar un loro La menor era empleada de una pareja paquistaní a la que se señala como responsable de su tortura y muerte. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una pareja paquistaní fue arrestada y acusada de haber matado a una de 7 años porque había dejado escapar un loro. El arresto se produjo en Islamabad, capital del país, según se anunció este jueves por medio de fuentes policiales. Increíblemente, y a pesar de su corta edad, la víctima era empleada de sus torturadores laborando en su casa. La niña respondía al nombre de Zohra Bibi y estaba encargada del cuidado del hijo de la pareja, que curiosamente es de la misma edad que ella, algo que al parecer es una práctica común en Pakistán. "La pobre niña fue torturada por [la pareja] que la acusó de haber liberado a uno de sus cuatro loros", declaró el oficial encargado de la investigación, Mukhtar Ahmad, según indica AFP. "Siddiqui [el padre del menor] le dio una patada en la parte baja del vientre que resultó fatal", añadió. Image zoom FAROOQ NAEEM/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente ocurrió el domingo pasado y tras lo ocurrido la pequeña Zohra fue trasladada a un hospital por sus mismos patrones, pero desafortunadamente falleció al día siguiente. Empleados del hospital fueron quienes dieron parte a la policía de lo ocurrido. Shireen Mazari, Ministra de Derechos Humanos, confirmó las detenciones por medio de su cuenta oficial de Twitter y añadió que su ministerio estaba en contacto con la policía.

Close Share options

Close View image Torturan hasta la muerte a niña de 7 años por dejar escapar un loro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.