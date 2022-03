Matan a golpes y estrangulan a anciana de 93 años que acababa de celebrar su cumpleaños El cuerpo de Dolores Padilla-Marrera fue descubierto desnudo y cubierto con una frazada; ¿qué llevaría al sospechoso, Javier Rosado Martínez, a cometer el brutal asesinato? El reporte del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dolores Padilla-Marrero, una mujer residente en Orlando, Florida, murió luego de ser salvajemente atacada a golpes y de ser estrangulada en el interior de la residencia para personas de tercera edad donde vivía y a las pocas horas de haber celebrado sus 93 años de vida. El salvaje acontecimiento habría ocurrido el pasado domingo 6 de marzo en el interior de St. Joseph Gardens Court, donde residía la mujer hispana. Según familiares la familia festejó a la víctima por su cumpleaños y luego fueron a dejarla a su residencia. El lunes 7 de marzo, cuando intentaron llamarla, no respondió causando la preocupación de la familia. Ahí fue cuando una de sus hijas descubrió el cuerpo sin vida, desnudo y cubierto con una frazada, según informó el pasado jueves la ofician del alguacil del condado de Orange. Las autoridades han detenido como principal sospechoso a Javier Rosado Martínez, de 54 años y pareja de una de las hijas de la víctima. De acuerdo con la familia, el sospechoso no acudió a la fiesta de cumpleaños de la nonagenaria, sin embargo, la tarde del crimen, fue captado por cámaras de seguridad entrando y saliendo de la residencia donde vivía la mujer. Adicionalmente, detectives encontraron una joya que pertenecía al sospechoso en el lugar del crimen. Dolores Padilla Marrero Dolores Padilla Marrero | Credit: Facebook/Orange County Sheriff's Office, Florida La policía del condado de Orange confirmó que el principal sospechoso del crimen es Javier Rosado Martínez, de 54 años. La fallecida había intentado ayudarle e incluso le había permitido vivir con ella y su hija en la residencia donde falleció, hasta que él fue expulsado por uso de drogas y alcohol: Javier Rosado Martinez Javier Rosado Martinez | Credit: Orange County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según las autoridades la familia de la fallecida contó que antes de morir, Padilla Marrero había hecho "hasta lo imposible" por ayudar a su presunto asesino permitiéndole vivir con ella en la residencia junto con su hija. El sujeto habría sido expulsado recientemente de dicho lugar por su uso de drogas y alcohol dentro del edificio, según informó la policía. Martínez permanece recluido sin derecho a fianza bajo cargos de asesinato en primer grado, según confirma PEOPLE.

