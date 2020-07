Ejecutan a sangre fría a 26 personas en un centro de rehabilitación en México Desconocidos entraron a un centro de rehabilitación en Irapuato, seleccionaron a sus víctimas, las acostaron en el suelo y las ejecutaron a sangre fría. Aquí, el reporte. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El poblado de Irapuato, mundialmente famoso por sus dulces fresas y frutos, se ha teñido de sangre con una matanza nunca antes vista en esta localidad michoacana luego de que la tarde de este miércoles desconocidos ejecutaran a sangre fría a 26 personas en un centro de rehabilitación. Los hechos ocurrieron a las 5:24 p. m., hora local, en el barrio de Arandas. Una llamada hecha al sistema de emergencias reportaba que había ocurrido un ataque en el centro "Recuperando mi vida", según informa el diario local El Sol de Irapuato. De inmediato, elementos de seguridad se dirigieron al lugar y encontraron una escena dantesca con cuerpos ensangrentados por doquier. Inicialmente se habían reportado 24 muertos y 7 heridos, pero este jueves confirmaban ya que el número de víctimas había subido a 26. Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Pública de Irapuato, confirmó los hechos e informó que los supuestos responsables llegaron al lugar a bordo de una camioneta roja. Una vez dentro del sitio eligieron a sus víctimas, las pusieron en el suelo y a sangre fría las ejecutaron. Una vez que se marcharon, testigos llamaron a la policía. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1278474337201389569%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F0107%2Fmexico%2Fgrupo-armado-mata-a-24-personas-en-centro-de-rehabilitacion-de-iruapuato-video%2F%3Futm_source%3Daimtellutm_medium%3Dpushutm_campaign%3Dcampaign-20912F2F Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Michoacán, recurrió a su cuenta de Twitter para manifestar su pesar por los hechos. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1278499889018662912%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldeirapuato.com.mx%2Fpoliciaca%2Fataque-a-anexo-deja-26-muertos-asesinados-muertos-anexos-ataques-armados-armas-de-fuego-violencia-masacre-inseguridad-heridos-casquillos-armas-largas-comunidades-irapuato-anexos-muertes-armas-de-fuego-guanajuato-cronicas-inseguridad-5438194.html SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cortés Zavala informó que al parecer el centro de rehabilitación operaba clandestinamente. La Guardia Nacional, Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General de Guanajuato se encuentran en la zona resguardando el sitio mientras se realizan las averiguaciones pertinentes. Esta horrible matanza ocurre a casi un mes de que el pasado 6 de junio fueran asesinadas 10 personas por sicarios en otro centro de rehabilitación de la misma localidad. Los sujetos dispararon sin cesar con armas de grueso calibre, sacudiendo a la población local.

