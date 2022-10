Matan a niño de 3 años de un disparo en la cabeza frente a sus tres hermanitos durante incidente vial en Chicago La policía de Chicago busca a los responsable de la muerte del niño Mateo Zastro. "Era solo un bebé", lamentan amistades que buscan ayuda para la joven madre soltera ante la enorme pérdida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mateo Zastro Credit: Facebook La policía de Chicago, IL, está buscando a los responsables de la muerte del niño Mateo Zastro, de solo tres años, quien falleció el viernes pasado tras recibir un disparo en la cabeza luego de un altercado entre su madre y el conductor de un auto que se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron hacia las 8:30, p.m., hora local, en el barrio de West Lawn, según un reporte de la policía de Chicago. Investigadores aseguran que el menor viajaba junto a sus tres hermanitos y su madre cuando ella se vio involucrada en una disputa con otro conductor de sexo masculino que viajaba en un auto tipo Dodge Charger o un Mustang, rojo, según se intenta determinar ahora. La madre de la joven víctima trató de huir de la confrontación pero el otro conductor "pudo alcanzarla y se hicieron varios disparos", informó Bryan Spreyne, comandante del octavo distrito policial de Chicago en conferencia de prensa. "Uno de esos disparos alcanzó al niño de tres años", dijo, sobre el menor que viajaba en el asiento trasero del auto. "Era solo un bebé; Le robaron la oportunidad de tener una vida a tan tierna edad", exclamó por medio de GoFundMe una amiga cercana a la madre del menor quien está recaudando fondos para la mujer, quien según afirma es una madre soltera. "Ha dejado en el luto a una familia que necesita respuestas, plegarias y ayuda en estos momentos". Mateo Zastro Credit: GoFundme SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No descansaremos hasta encontrar a aquellos que resulten responsables de este crimen cobarde y sin sentido y llevarlos ante la justicia", acotó Spreyne sobre los hechos mientras sigue adelante la investigación correspondiente. La policía está ofreciendo una recompenza de $7,000 para dar con los culpables. También hay una línea abierta para dar pistas de manera anónima: (312) 747-8380 ó (800) 883-5587.

