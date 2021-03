Close

¡Apoyó a su esposa muerta en el sofá y obligó a sus hijitas a abrir los regalos de Navidad frente a ella! ¡La realidad supera la ficción! Aquí los detalles del espeluznante caso. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre en California mató a su esposa y la dejó en el sofá la mañana de Navidad para que sus hijas abrieran sus regalos frente al cadáver, según reportaron varios medios como el Orange County Register, Mercury News, así como el Associated Press. William Wallace de Anaheim, Caifornia, fue acusado en 2011 del asesinato de su esposa, Za'Zell Preston, de 26 años, después de una violenta discusión el día de Nochebuena. La pareja tenía dos hijas de tres y ocho años, y un bebé de siete semanas. Paradójicamente, la víctima estaba estudiando para convertirse en consejera de violencia doméstica en aquellos momentos. Según apuntó el Orange County Register, durante el juicio de este caso el pasado lunes, la acusación aseguró que durante la mañana del 25 de diciembre, Wallace sentó a su esposa en el sillón de la sala, le puso unas lentes para el sol, y procedió a que sus hijas abrieran los presentes correspondientes al señalado día. Al parecer, el agresor les dijo a sus hijas: "Mamá se emborrachó y nos arruinó la Navidad", señaló el Mercury News. Image zoom Credit: Orange County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La defensa de Wallace expuso que su cliente estaba siendo acusado de "algo que no era culpa suya" y que Preston estaba ebria y había caído sobre una mesa de cristal golpeándose la cabeza, comentó el mismo medio, quien también reveló que los familiares de la mujer dijeron a los investigadores que él ya había amenazado con asesinarle antes. El presunto asesino continúa en la cárcel desde que fue arrestado el mismo día de los hechos en 2011, bajo fianza de un millón de dólares.

