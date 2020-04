Mascarillas con estampado de penes se venden como pan caliente ¡Mira lo que una mujer de Utah planea hacer con los más de $50,000 recaudado de sus ventas! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer de Utah diseñó y creó sus propias mascarillas de protección contra el coronavirus, pero ¿en qué se diferencian estas de las demás? En los pequeños penes de colores que tiene dibujado en el diseño. Mindy Vincent es una madre y esposa que vive en Salt Lake, y que aprovechó el tiempo que estaba en cuarentena para idear su propio negocio: Project Penis Mask - y de paso poder ayudar a las personas que están pasando por dificultades por la situación de la pandemia, informó el New York Post. "¡Miren! ¡Mis máscaras han llegado! Llevé esto a Walmart y Petco hoy. Cuando alguien me diga que mi máscara tiene penes, les haré saber que así es como determino que están demasiado cerca, amablemente retrocedan”, comentó en su cuenta de Twitter. Según el diario estadounidense, la idea del proyecto nació de su hijo, quien propuso que los fondos recaudados sean destinados a Coalición de Reducción de Daños de Utah en Midvale, una organización sin fines de lucro que brinda servicios a una variedad de grupos susceptibles a COVID-19, desde drogadictos hasta personas que sufren de VIH y hepatitis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Brindamos servicios de intercambio de jeringas, y servimos a las personas más vulnerables, y no podemos atenderlos especialmente durante algún tipo de pandemia", dijo Vincent en una publicación en su blog. Las máscaras se venden a $20 cada una y todos los ingresos de las ventas serán destinados a la organización de la que es directora ejecutiva y fundadora. Según reportes del diario La Opinión, la iniciativa a recaudado más de $50,000. "Estoy tan abrumada por la respuesta y cuántas personas han compartido mi publicación", expresó Vincent al Post agradecida por el apoyo. "Hoy, he encontrado 150,000 personas [el número sigue en aumento] que están en mi tribu". Advertisement

