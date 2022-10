¡Masacre en Halloween! Mueren más de un centenar de personas en plena celebración en la calle Más de 150 muertos y 130 heridos en una avalancha en Seúl, Corea del Sur, durante los festejos de Halloween, se convierte en uno de los peores desastres de los últimos tiempos en el país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fiesta más 'aterradora' del año ha terminado siendo de esa manera en Seúl, donde más de 150 personas han fallecido víctimas de una estampida. Otro centenar se encuentra herido tras los terribles sucesos vividos. Con motivo de la festividad de Halloween en una de las zonas más populares del ocio nocturno en esa ciudad, un elevado numero de asistentes acudían tras dos años sin esta fiesta por motivo del coronavirus. El exceso de personas sumado a la estrechez de la calle en cuestión, provocaba una avalancha que terminó convirtiéndose en un escenario dantesco. El intento por salir de allí hizo que muchos quedaran atrapados y fallecieran pisoteados. Estampida en Seúl Estampida en Seúl deja más de 150 muertos en sus calles | Credit: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images La afluencia masiva en la zona evitó que las ambulancias y fuerzas de la policía pudieran intervenir con mayor rapidez y eficacia, sin poder así salvar muchas vidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Choi Seong-beom, jefe del departamento de bomberos Yongsan de Seúl, la mayoría de las víctimas eran adolescentes y personas en sus veintitantos, algunos de los cuales procedían de otros países. Se estima que fueron alrededor de 100,000 personas las que se aglomeraron en Itaewon, la zona donde tuvo lugar l masacre. Sin duda, una de las más catastróficas en el país, después del hundimiento de un ferry en 2014, en el que murieron más de 300 estudiantes de secundaria.

