Diecisiete muertos y 46 heridos en un accidente de avión en la India El vuelo de Air India Express procedente de Dubai con 190 pasajeros a bordo se estrelló al aterrizar en Kozhikode, en el sureño estadio indio de Kerala. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un avión de la compañía Air India Express se estrelló al aterrizar en el aeropuerto internacional Kozhikode Calicut, en el sureño estado indio de Kerala, con un saldo provisional de 17 muertes y 46 heridos graves. De acuerdo a la aerolínea, los dos pilotos se encuentran entre los fallecidos en el siniestro ocurrido cuando el avión tocó tierra y acabó saliéndose de la pista, lo que provocó que el fuselaje se partiera en dos. El ministro de Aviación indio, Hardeep Singh Puri, aseguró a CNN que el accidente ocurrió en medio de la lluvia. “Se cayó 35 pies por una cuesta antes de partirse en dos”, dijo Puri a la cadena. Image zoom Indian Civil Defence/Handout/Anadolu Agency via Getty Images El vuelo número IX-1344, había partido de Dubai hacia Kozhikode con 174 pasajeros a bordo, 10 menores, dos pilotos y otros cuatro miembros de la tripulación. “No se informó de ningún incendio al momento del aterrizaje”, contó la aerolínea a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a Puri, el piloto había intentado aterrizar previamente, pero tuvo que cancelar la maniobra aparentemente debido a las condiciones atmosféricas. También aseguró que se abrirá la correspondiente investigación. Image zoom Indian Civil Defence/Handout/Anadolu Agency via Getty Images El vuelo siniestrado forma parte de las operaciones de repatriación del Gobierno indio de sus ciudadanos varados en el extranjero por la pandemia, informó CNN.

Close Share options

Close View image Diecisiete muertos y 46 heridos en un accidente de avión en la India

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.