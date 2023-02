Ya se suman más de 19,000 muertes en el terremoto de Turquía y Siria La cantidad de fallecimientos sigue aumentando en Turquía y Siria luego de los dos terremotos que ocurrieron en ese país el pasado lunes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A las 4:17 am, hora local, del lunes 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, sacudió al sureste de Turquía y al norte Siria. A este movimiento telúrico con 24.1 kilómetros de profundidad, le siguió otro sismo de 7.5 que afectó el centro del primer país. A unas horas de lo ocurrido se reportaban más de tres 3,000 muertos, cientos de heridos y grandes pérdidas materiales. Ahora, nueva información señala que el número de fallecidos ha aumentado a casi 19,400, de los cuales 16,170 se registraron en Turquía y 3,192 a Siria. También se menciona que el número de heridos, en ambas naciones, es de 70,000, según han dado a conocer diversos medios de comunicación. De acuerdo, con reportes de expertos locales, se estima que todavía hay miles de personas atrapadas bajo los escombros de los edificios derrumbados que hasta ahora suman 6,444. Pese a la situación, esta madrugada, se logró sacar con vida a un joven de 16 años, que estaba al interior de un inmueble derruido. Por su parte, autoridades sirias informaron que alrededor de 293,000 personas tuvieron que dejar sus hogares por los daños ocurridos en sus casas. Todos ellos, fueron traslados a los 180 albergues que se habilitaron para los damnificados, según reportó la agencia EFE. Terremoto Syria Credit: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Turquía entró en vigor el estado de emergencia en las diez provincias más afectadas por los temblores y se mantendrá en vigor durante tres meses. Por su parte, este jueves 9 de febrero, llegó a Siria el primer convoy de Naciones Unidas con ayuda humanitaria.

El papa Francisco pidió apoyo para ambas naciones y solicitó el cese de las divisiones, debido a que en Siria desde hace 12 años se sufre una guerra civil. "Es tiempo de compasión, es tiempo de solidaridad. Basta ya de odio, basta de divisiones que llevan a la autodestrucción de la humanidad. En el dolor, unámonos, ayudemos a quienes sufren en Turquía y Siria, construyamos la paz y la fraternidad en el mundo, mencionó el Sumo Pontífice en su cuenta de Twitter.

